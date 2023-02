Warholm skal løpe i Liévin

VM-debutanten freser mot forbundet: – Katastrofe

Torsdag kom kontrabeskjeden fra IBU (det internasjonale skiskytterforbundet) om at Norge og andre land får seks og ikke fem plasser på sprint og normaldistansen i VM.

Fredag har debutant Endre Strømsheim ankommet VM-byen Oberhof. Han var i høyden i italienske Lavaze da han fikk beskjeden torsdag, og måtte bare kaste seg i bilen.

– Det er katastrofe. Hvis man hadde vært klar over dette fra starten av sesongen ville det hatt ekstremt mye å si for alle uttak og alt egentlig fra start. Det ville hatt veldig mye å si for oss som har lyst til å presse oss inn i verdenscupen også. Det er trist, sier han til den oppmøtte pressen.

IBU tar selvkritikk for hvordan de har kommunisert ut endringen, og forteller at flere nasjoner ble tatt på senga.

– Jeg vil si at det var flere som ble overrasket. Jeg har ikke snakket med alle lag, men noen ble overrasket. Enten visste de ikke om regelendringen, eller så hadde de ikke har lest på reglene nøye nok, sa kommunikasjonsdirektør Christian Winkler til NRK.

Fredag er det skiskytterkvinnene som skal ut 7,5 kilometer sprint kl. 14.30. Juni Arnekleiv får VM-ilddåpen da og ble hentet inn samtidig som Strømsheim.

Lørdag skal Strømsheim, som ble hentet inn som reserve etter at Filip Fjeld Andersen testet positivt for korona, og resten av herrene i aksjon i 10 kilometer sprint. Alt kan du følge på NRK sport på radio.