23-åringen fra USA er den største favoritten når hele verdenseliten på 400 meter hekk – unntatt Karsten Warholm – stiller til start i Diamond League-stevnte i Doha.

Se stevnet, med Hedda Hynne på 800 meter, på NRK2 eller NRK TV fra kl. 18.00 fredag

Torsdag deltok han på en pressekonferanse sammen med Abderrahman Samba. Benjamin og Samba deler med 46,98 tredjeplassen på lista over tidenes beste på 400 meter hekk, bak Kevin Young (46,78) og Karsten Warholm (46,87).

Der avslørte Rai Benjamin at han har enda større ambisjoner innen idretten enn å passere Warholm og Young.

– Jeg ønsker å bli den største 400 meter hekk-løperen i historien. Jeg ønsker definitivt å bli husket, ikke bare i min øvelse, men andre øvelser også. Jeg vil være den mest allsidige friidrettsutøveren noen har sett noen gang. Enten det er 400 hekk eller 400 eller 200, jeg vil at mitt navn skal nevnes i forbindelse med alt, sa han.

For opptatt av rekord

Så fortalte han at han allerede i VM i Eugene neste år planlegger å stille i to øvelser. I tillegg til 400 meter hekk, vil han løpe 400 eller 200 meter – avhengig av hva som best lar seg kombinere på tidsskjemaet.

FLYR HØYT: 47,13 i det første hekkeløpet på 19 måneder viste hva som bor i Rai Benjamin. Foto: Ashley Landis / AP

Rai Benjamin slo igjennom med et brak da han løp på 47,02 i det amerikanske studentmesterskapet i 2018. Da NRK møtte ham i Paris i juli 2018 – der han løp 200 meter på 19,99 – varslet han at målet var verdensrekord på 400 meter hekk.

Nå innrømmer han at det kanskje ble for mye snakk om verdensrekord i 2019, da han ble henvist til andreplass av Warholm både i Diamond League-finalen og VM-finalen.

– I 2019 fokuserte jeg mer på å gjøre det, og på grunn av det feilet jeg og fikk ikke ut potensialet mitt. I år er det en annen tilnærming, sa Benjamin, som likevel definitivt ikke har lagt bort rekorddrømmen.

– Mye sterkere og raskere

– Jeg føler meg mye sterkere og raskere enn jeg gjorde i 2019, så jeg vil si det bare er et spørsmål om tid. Jeg tenker ikke for mye på det, jeg fleiper om det nå og da, men treneren hater det, sa han smilende.

– Har du alltid hatt så store mål?

– Jeg har alltid hatt konkurranseinstinkt. Jeg har alltid ønsket å gjøre det beste jeg kan. Personlig hater jeg å skuffe mennesker og jeg hater å skuffe de menneskene som støtter meg mest, sa Benjamin.

Ved siden av satt Abderrahman Samba og sa egentlig ikke så veldig mye. Mannen som i 2018 ble den andre i historien under 47 blank har ikke løpt 400 meter hekk siden VM-finalen 1. oktober 2021. Men han bekrefter at han fysisk føler seg bra igjen, etter skaden som plaget ham i 2019.

Heller ikke Benjamin har konkurrert mye siden VM-finalen. Faktisk løp han sin første 400 meter hekk på 19 måneder 19. mai, da han klokket inn på sterke 47,13 i et stevne i California.

REKORDJEGERNE: Rai Benjamin, Karsten Warholm og Abderrahman Samba har sørget for at Kevin Young ikke lenger er den eneste under 47 blank på 400 meter hekk. Foto: Lise Åserud / NTB

Overraskende god åpning

– Jeg var veldig overrasket over at jeg løp så fort. Jeg hadde ikke egentlig forventet å åpne så raskt, jeg vet at treneren ikke forventet det. Men vi har tatt oss tid til å fokusere på mange ting i starten av sesongen, på teknikk og løpshåndtering, og det viser seg at alt fungerer, konstaterte Rai Benjamin, som har høye forventninger før sitt første møte med Samba siden 2019.

– I 2019 var ikke Samba skadefri, jeg var ikke skadefri, det handlet mer om å bygge selvtillit til å stille opp i finalen og faktisk løpe. Vi var ikke i vår beste form, og hver gang vi har konkurrert mot hverandre, har vi løpt veldig bra. Så vi får se hva som skjer fredag, sa Benjamin, som til slutt fikk spørsmål om hva han tenker på når han går ut på banen for å konkurrere.

Det handler om fokus på arbeidsoppgaver og løpsplan, men også et ønske om å underholde.

– Vi må lage et show for fansen. Folk kommer for å se oss prestere, og da må vi gå utpå der og prestere for dem og for oss selv, fastslo han.

Håper Warholm også føler seg bra

– Han virker veldig sikker på at ting er bra og at han kan levere resultater minst på høyde med det han gjorde i 2019. Så vi får håpe at også Karsten Warholm føler seg bra og snart er klar for sesongstart, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post etter å ha fått med seg pressekonferansen.

Ekspertkommentator Vebjørn Rodal er også spent på om Benjamin har hevet seg så mye at Kevin Youngs verdensrekord er i fare.

– Men Leif Olav Alnes har et ganske godt uttrykk, det bedre med godt løpt enn godt sagt, påpeker Rodal.

Karsten Warholm har ikke for vane å sesongdebutere i mai, og løper kanskje ikke årets første 400 meter hekk før på Bislett Games 1. juli. Derimot kan det hende han stiller på en annen distanse i et stevne på Bislett 4. juni.