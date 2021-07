Warholm-rival trakk seg fra superduell: – Det ga ikke mening

Verdensrekorden på 400 meter hekk har vært et hett tema i friidrettsverdenen det siste året. Mange har vært sikre på at rekorden til Kevin Young på 46.78 sto for fall, men spørsmålet var om det skulle bli Karsten Warholm eller Rai Benjamin som skulle ta den.

Og for to uker siden skjedde det. Helga før Warholm skulle i aksjon på Bislett hadde Benjamin slått til med sterke 46.83, men på Bislett svarte Warholm som kjent med ny verdensrekord på 46.70.

– Jeg er glad på Karstens vegne, og det var veldig imponerende. Timingen var riktig og stedet var riktig. Jeg er glad for å se at han løper fort, sier Rai Benjamin til NRK på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Du har lenge pratet om å ta verdensrekorden selv. Hvordan var det å se noen andre ta den?

– Jeg snakker ikke om den, men dere stiller spørsmål om den hver gang. Jeg var aldri den som sa at jeg skal ta verdensrekorden. Det er mest et spørsmål fra mediene, men det er ikke typisk meg å si at jeg skal ta rekorden, sier Benjamin.

VERDENSREKORD: Karsten Warholm jublet på Bislett etter at den gjeve rekorden var et faktum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Trakk seg fra Monaco

Uka etter hadde den amerikanske løpestjernen annonsert at han skulle stille til start på 400 meter hekk i Monaco sammen med Warholm.

Men bare et par dager etter at nordmannen sikret seg verdensrekorden, trakk Benjamin seg fra stevnet. På spørsmål fra NRK om han var redd for å møte Warholm til duell før OL, svarer han følgende:

– Jeg var aldri redd. Jeg synes det er et ganske søkt spørsmål. Jeg står alltid opp, men det ga ikke mening treningsmessig. Det er en enkel tur for dere (i Norge), men jeg måtte flydd ti timer og hentet meg inn. Det ga bare ikke mening å reise, sier Benjamin.

Rekordskoene til Warholm har vært et tema i ukene etter Bislett. Skoene til både Warholm og Benjamin var også oppe til diskusjon da NRK møtte den tidligere verdensrekordholderen Kevin Young tidligere i sommer.

RASK: Med tiden 46.83, som han satt under USAs OL-uttak, er Rai Benjamin tidenes tredje raskeste på 400 meter hekk. Kun slått av Warholm og Kevin Young. Foto: Steph Chambers / AFP

Young, som har 46.78 som sin rekord, hevdet da at han kunne løpt mye raskere med de skoene og forholdene som er i dag kontra da han selv løp på 90-tallet.

– Jeg vil si jeg kunne løpt på 46.2 eller 46.3. Kanskje raskere. Vet du hva, jeg sier 46.2. Det hadde vært en bra tid, sa Young.

Uenig i Youngs påstand

Akkurat den påstanden er ikke landsmannen Benjamin enig i. Han tror både han selv og Warholm hadde knust all motstand på 90-tallet – inkludert Young.

– Jeg føler ikke at skoene betyr noe. Om Kevin hadde brukt samme sko og samme bane, så tror jeg likevel ikke han hadde holdt følge med oss, for å være ærlig. Karsten og jeg løper jevnt bra hele tiden, og på det nivået var ingen på 80- og 90-tallet. Jeg beklager, sier Benjamin.

I Tokyo er det hvert fall ikke noen tvil om at Benjamin og Warholm kommer til å ha like forutsetninger. Skal vi tro Benjamin er fokuset på verdensrekord over.

Nå er alt fokus på å ta medalje og aller helst gull i OL.

– Det er målet mitt, 100 prosent. Verdensrekorden er allerede tatt, så vi kan ta bort den diskusjonen. Jeg vil vinne for USA, sier Karsen Warholms største konkurrent.