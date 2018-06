Warholm-rival med ny drømmetid: Nest raskest i verden

– Det er helt sjukt. Det er av en helt annen verden. Det var ufattelig bra, jeg hadde ikke noe å stille opp med i dag, sier Warholm, som har løpt raskere enn han noen gang har gjort på 400-meter hekk denne sesongen.

Det har imidlertid ikke vært bra nok i konkurransen mot Samba.

Lørdag løp Samba inn til seier på knallsterke 46.98 og var i en egen klasse under lørdagens 400-meter.

– Det er rett og slett et eventyrløp, jublet kommentator Jann Post.

Kun verdensrekordholder Kevin Young har løpt raskere med 46,78. Den tiden ble satt i 1992.

– Det har vært min drøm, jeg vil bli den raskeste mannen i verden. Det er noe jeg jobber hardt for. Det er en god følelse, sier Samba om lørdagens løp.

– Skal ikke skje

Til tross for litt kluss under gjennomføringen løp Warholm inn til en så sterk tid som 48,06. Det er kun 25 hundredeler bak hans egen norske rekord.

– Jeg synes jeg gjennomførte ganske bra i dag, men jeg snublet i den siste hekken og det er ikke helt bra. Men det er sånt som kan skje, men det skal ikke skje, sier han.

– Men at jeg løper inn på 48,06 etter en sånn kilevink, viser at jeg har stabilisert meg på et høyt nivå. Jeg kam ikke be om noe mer.

– Egentlig fornøyd

– Blir du skremt når nivået er så høyt?

– Det blir feil ord. Jeg kan ikke være redd, det er ikke derfor jeg driver med dette. Det skal være gøy. Dette går i bølgedaler og egentlig er jeg fornøyd med min egen innsats.

Kyron McMaster fra Jomfruøyene ble nummer to i Paris med sterke 47,54.

Ingebrigtsen tilbake på 1500-meter

Filip Ingebrigtsen løp ellers inn til sterke 3.32,87 på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i friidrett i Paris. Før lørdagens start hadde han til gode å løpe 1500-meter denne sesongen.

Tiden 3.32,87 holdt til en sterk sjetteplass. Ingebrigtsens bestenotering lyder på 3.32,43. Kenyanske Timothy Cheruiyot vant løpet på 3.29,71. Det var årsbeste i verden.

Karoline Bjerkeli Grøvdal åpnet i fart tilsvarende norsk rekord på 3000-meter hinder i Paris, men fikk det tungt på slutten og måtte nøye seg med tiden 9.28,50. Hennes norske rekord er på 9.13,35. Den stammer fra fjorårets NM på Sandnes stadion.