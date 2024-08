Warholm påmeldt Diamond League-stevne i Polen

Grace Bullen om veien videre: – Jeg er positiv

Mandag ble det kjent at Grace Bullen er usikker på om hun skal satse mot et nytt OL. Fredrikstad-bryteren har de siste årene trent på egen hånd mot OL og har hatt en avtale med bryteforbundet som sa at hun skulle få trene i Georgia med egen trener.

Den avtalen varte ut OL i Paris.

– Alt kommer an på hvordan opplegget med bryteforbundet blir rundt både meg og resten av landslagsjentene, sa Bullen til NRK om veien videre.

Påtroppende sportssjef i bryteforbundet, Erling Strand, sa at planen er at partene skal snakke sammen denne uken. Han fortalte også at forbundet er i dialog med suksesstreneren til Bullen, georgiske Zurab Iakobishvili.

Torsdag sier Bullen til NRK at partene fortsatt ikke har snakket sammen.

– Jeg har ikke hatt noen møter med forbundet enda. Vi skal i dialog i løpet av denne eller neste uke, sier Bullen.

– Jeg tror det kan bli bra med en avtale mellom Zura og forbundet. Jeg håper den passer til verdiene han har og det han kan gi til brytenorge. Jeg vet hvor ettertrakta han er i den internasjonale bryterverden, fordi han har vært så god selv som bryter, og hva han har gjort med meg som utøver. Jeg personlig kjenner ikke til hva den avtalen vil inneholde, men jeg håper det står til det vi kan få fra han.