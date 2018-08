Warholm overrasket seg selv: – Over alt vi kunne forvente

– Jeg vet at jeg går inn med et favorittstempel. Det er egentlig kjekt med litt press. Jeg ville ikke hatt det på noen annen måte, sier Karsten Warholm.

Tirsdag løper den regjerende verdensmesteren semifinale på 400 meter hekk, øvelsen han er soleklar favoritt i. Warholm har den klart beste tiden blant feltet som starter i EM.

I fjor kom han til VM som en urutinert joker og tok gullet. I år er han raskere - mye raskere.

– Høyere krav

Warholm har nemlig forbedret seg med et halvt sekund siden VM-gullet i fjor, og det er en del på 400 meter hekk. I juli satte han ny norgesrekord med tiden 47,65.

– Vi har fått et større «arsenal» på det vi holder på med, så jeg stiller høyere krav til hvordan jeg løper i år kontra i fjor, sier Warholm.

22-åringen begynner nemlig omsider å få skikkelig dreisen på hekke-teknikken. Den tidligere tikjemperen startet som kjent å satse på 400 meter hekk for bare rundt to år siden.

Når Warholm sier "vi", mener han som regel alltid trener Leif Olav Alnes og ham selv. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Warholm er litt overrasket over fremgangen selv.

– Jeg synes egentlig at det er over det vi kunne forvente. 48,20, tiden jeg løp på i fjor, er veldig fort. Det er ganske rått at vi har greid å forbedre med et halvt sekund bare siden i fjor. Det er motiverende å se, sier Warholm.

– Hva konkret er det som er annerledes?

– Først og fremst har vi forbedret løpskapasiteten en god del. I tillegg har vi trent på å passere hekkene med begge føtter. Vi har prøvd å forbedre farten, og det har vi klart med godt hell, forklarer Warholm, og utdyper:

– Jeg har et større reportoar nå. Det er for eksempel at jeg kan bytte satsfot mellom hekkene, og rett og slett bare ta løpet som det kommer. Om jeg så må ta hekkene med høyrefoten eller venstrefoten, eller slå salto over.

En av EMs største favoritter

Warholm møter ikke sin normalt tøffeste konkurrent, Abderrahman Samba (Qatar), i EM. Samba er kun en av tre som har løpt fortere enn Warholm i år på 400 meter hekk.

– Det er noen flere her i EM som er store favoritter i sine øvelser, men Warholm er blant de største, sier NRK-kommentator Jann Post.

Warholm skal i tillegg trolig prøve seg på 400 meter flatt.

– Den største utfordringen i mesterskapet for ham er å omstille seg fra 400 meter hekk-finalen, en eventuell gullfeiring, ståk og stas, få sove og være klar for å løpe for en ny medalje dagen etter. Det er krevende, sier Post.