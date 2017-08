Warholm om rivalens utspill: – God natt!

– Det er jeg som er verdens beste, til tross for det som skjedde, sier Kerron Clement til NRK.

SKUFFET: Kerron Clement. Foto: Jewel Samad / AFP

Den amerikanske favoritten er langt nede når han møter pressen en halvtime etter at han ble parkert av Karsten Warholm i VM-finalen.

Clement, som måtte ta til takke med en skuffende tredjeplass, våkner imidlertid litt når NRK spør om hvem han nå mener bør ha tittelen som «verdens beste på 400 meter hekk».

– Ja, han er verdensmester akkurat nå, men jeg er best, svarer Clement, som tidligere i mesterskapet skapte overskrifter her til lands da han ikke ønsket å snakke med Warholm i forkant av semifinalen.

Les også: Ladet opp med hjemmelagde hekker i hotellkjelleren

– Merkelig

Den nybakte verdensmesteren, Karsten Warholm, smiler bredt når han hører utspillet til den amerikanske rivalen.

– God natt, sier Warholm kontant, før han tenker seg litt om.

– Men nei, da … Når folk sier sånne ting føler jeg det er viktig å være «the bigger man». Det er klart at han sikkert kan være en av de bedre og at han har sprunget bedre tider enn meg før, men for min del handler det om å være ydmyk. Og nå er jeg helt ærlig. Men det er merkelig å si noe sånt når man blir nummer tre, sier 21-åringen fra Ulsteinvik.

SE VIDEO: Her kan du se gulløpet til Karsten Warholm. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her kan du se gulløpet til Karsten Warholm.

– Tabbe ved siste hekken

Han stusser altså over Clements utspill, men understreker at han ikke ønsker å starte en lang ordkrig.

– Jeg har stor respekt for ham. Jeg håper heller norske medier fokuserer på at dette er en sjuk prestasjon. La oss droppe en sånn amerikansk klisjé, sier Warholm og smiler.

Mens alt stemte for nordmannen på den regntunge banen i London, forteller Clement at han gjorde en tabbe ved den siste hekken som ble skjebnesvanger.

– Det som skjedde var at jeg byttet fot etter den siste hekken. Det var det som gjorde at jeg bare fikk bronse. Jeg mistet momentum, sier 31-åringen.

Vet lite om Warholm

Den rutinerte amerikaneren har VM-gull på samme distanse i 2007 og 2009 – og har med andre ord vært med i en årrekke.

Han erkjenner at han ikke visste noen ting om det norske supertalentet for bare ett år siden.

– Første gang jeg la merke til ham (Warholm) var i Oslo i år, sier Clement og legger til:

– Han er veldig ung og han har nok mer å gå på i fremtiden. Han har en lys fremtid.