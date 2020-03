Warholm om nytt supertalent (16): – Ho er heilt rå

NFF vil be Uefa om å flytte EM

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til NRK at Norges Fotballforbund vil stille seg bak det mest realistiske forslaget til Uefa: Flytte EM til 2021. Tirsdag skal Uefa ha telefonkonferanse med de 55 nasjonale forbundene. Bjerketvedt ser to reelle alternativer for Uefa: Flytte eller avlyse. – Det verste som kan skje, er hvis de (Uefa) utsetter en beslutning. Det vil vi være veldig kritiske til. Da må vi leve med en usikkerhet i uker og måneder. Og ingen vet hvor lenge pandemien varer, sier Bjerketvedt.