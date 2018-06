Warholm om hekketalentets sjokktid: – Det blir ikke begravelsen min

– Det er jo en fantastisk tid. Helt rått, sier Karsten Warholm til NRK.

Da han våknet i Stockholm lørdag morgen, var det til friidrettsnyheten om at 20 år gamle Rai Benjamin hadde løpt på den utrolige tiden 47,02 under et NCAA-mesterskap i USA. Den nest raskeste tiden i historien på 400 meter hekk.

NYTT STEVNE: Karsten Warholm ble nummer to på Bislett, med tiden 48,22. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg vet hva det koster å springe på 47-tallet, og dette er en tid på lavt 47. Det er et nytt nivå, innrømmer verdensmesteren på distansen.

Han løp for første gang under 48 (47,82) i Roma forrige torsdag. Heller ikke på Bislett klarte han å hamle om med Abderrahman Samba (22), og nå dukker altså enda en rival opp for nordmannen.

– Kan ikke deppe

Det tar Warholm med knusende ro.

– Jeg har alltid sagt jeg vil være den beste i verden, og det vil jo alltid komme folk som også vil det. Jeg kan ikke deppe over det, sier han.

– Jeg har fortsatt en jobb å gjøre. Det er dette jeg trener for, og dette blir ikke begravelsen min, legger han til med et smil.

22-åringen forteller at treningskompis Amalie Iuel «på en måte hadde advart ham» mot Benjamin, som hun kjenner gjennom venner og studietiden ved USC i Los Angeles.

– Jeg visste ikke så mye om ham, men han har løpt bra før i år også. Jeg har øynene oppe for alle som løper, men dette var en sjokktid, sier han.

Foto: John McGillen, USC Athletics

Tror verdensrekorden er truet

NRKs friidrettskommentator, Jann Post, lot seg også imponere.

– Det er en ekstrem prestasjon. Løpet var rytmisk og fint, selv om forholdene ikke så ut til å være optimale. Her har vi en 20-åring som kan true verdensrekorden på kort sikt. Han kan ta 400 meter hekk til et nivå vi aldri har sett før, mener Post.

Verdensrekorden er på 46,78, satt av Kevin Young under Barcelona-OL i 1992.

Warholm virker smålei av at spørsmålene nå stadig oftere handler om konkurrentene. På lørdagens pressekonferanse i Stockholm, før søndagens Diamond League-stevne, fleipet han med at han hadde hatt mareritt om Benjamin.

– Jeg merker jo at nå handler det mer om hva andre gjør enn hva jeg får til, så da må jeg spøke det vekk. Som jeg har sagt en million ganger før: Jeg får ikke gjort noe med andre enn meg selv.

– Kan du komme så lavt på 47-tallet selv?

– Det vet man aldri, men det trener vi for å finne ut, svarer Warholm.