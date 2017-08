– Jeg liker å stå for det jeg har sagt og jeg sa jo at jeg skulle gå for tikamp, så det var et spark i ballene da jeg måtte legge det fra meg, sa Warholm til NRK - før han ble verdensmester.

For i august i fjor var det ingenting som tydet på at han skulle ta VM-gull på distansen bare ett år senere.

OL-sjokk

21-åringen nektet da å gi avkall på tikampen, fordi han syntes tikamp var gøy, men dét var ikke ekspertene enig i. De mente han burde spesialisere seg på hekken.

SPÅDDE SUKSESS: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har lenge ment at Karsten Warholm burde satse på 400 m hekk. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Nå må han droppe den tikamp-satsingen sin, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at Warholm sjokkerte verdenseliten med en semifinaleplass på 400 m hekk i Rio-OL.

Warholm var helt uenig og sendte følgende melding tilbake til Rodal:

– Jeg har stor respekt for ham. Samtidig forventer jeg at han respekterer mine mål og visjoner.

Men også hans egen spydtrener, Andreas Thorkildsen, har vært uenig med stortalentet.

– Han løper nok altfor fort på 400 m hekk om dagen til å tulle med spyd og tikamp, sa Thorkildsen etter OL-innsatsen.

Rørt

I går, ett år senere, gråt så Thorkildsen av glede da Warholm løp inn til VM-gull. Og nå er også Warholm glad for at han til slutt valgte å bite i det sure eplet og at han satset på hekk.

– Jeg er veldig glad for det, sier han.

– Nå synes jeg det er veldig okey å holde på med hekk. Så lenge det er en utfordring er jeg fornøyd.

Se Warholms gulløp her:

VM-GULL: Se finalen på 400 m hekk her. Du trenger javascript for å se video. VM-GULL: Se finalen på 400 m hekk her.

– Han må jo høre på eksperten

– Rodal, hvor glad er du nå for at Warholm hørte på deg?

– Han må jo høre på eksperten, fleiper NRKs friidrettsekspert og bryter ut i latter.

Han er glad på Warholms vegne, men hadde aldri trodd han skulle få suksess så raskt.

– Jeg hadde ikke forutsett at han skulle bli verdensmester etter bare to sesonger med spesialisering.

Selv om Rodal har vært svært tydelig på hva han mener Warholm bør satse på, sier OL-mesteren fra 1996 at han forstår at det var vanskelig å gi slipp på tikampen for unggutten.

– Han har et stort hjerte for mangekamp fordi han er vokst opp med det. Det er en del av identiteten hans. Derfor var det nok tøft å gi slipp på satsingen, men han angrer ikke i dag. Det er jeg helt sikker på, sier Rodal.