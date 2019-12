Warholm om å «doble» i EM: – Jeg kommer til å strekke meg langt

– Ja, vi spurte ydmykt og forsiktig om det var mulig å få endret programmet slik at det skulle være realistisk for meg å doble. Nå ser det ut til at arrangørene også ser at de kan ha litt igjen for det, sier Warholm til NRK.

Slik det ser ut nå, vil arrangørene av neste års friidretts-EM i Paris legge opp programmet slik at det er mulig å delta i begge øvelsene.

– Det var det jeg ønsket, en vinn-vinn-situasjon. Det var kult at de ville godkjenne det, legger han til.

Warholm har prøvd det før, i EM i Berlin i fjor. Da tok han gull på 400 meter hekk, og kom seg tilsynelatende lett til finalen også på 400 flatt.

Artig utfordring

PROGRAMENDRING: Leif Olav Alnes og Karsten Warholm har klart å påvirke EM-arrangørene til å legge til rette for at Warholm skal kunne doble

– Da var det slutt på bensinen i siste runde, sier trener Leif Olav Alnes. Warholm ble nummer åtte og sist i finalen med en tid som var 1,77 sekunder dårligere enn i semifinalen.

– Men han har gjort det i U23 også med seks løp, der det ble gull og sølv. Det er utfordringer som er artige på tampen av sesongen, legger Alnes til.

EM neste år går i Paris i slutten av august, etter OL i Tokyo. Det mener Warholm bare er en fordel.

– Hvis OL hadde kommet etterpå, hadde det vært vanskelig. Men jeg har jo sagt flere ganger at jeg skal prøve å doble, så jeg kan like godt begynne å samle litt erfaringer.

– Halvforpliktet

– Er det helt sikkert at du kommer til å prøve?

– Ja. Jeg føler meg jo litt halvforpliktet når jeg har vært med på å endre programmet. Da kommer jeg til å strekke meg ganske langt for å få det til, sier verdensmesteren på 400 meter hekk.

Trener Alnes er ikke like sikker på at det er helt sikkert.

– Vi har ikke sett tidsprogrammet ennå. Intensjonen er å gjennomføre det. Men man må jo forholde seg til virkeligheten – såre bein eller annet som fører til at man må gjøre endringer. Men om problemene er store nok, dukker de jo opp. Man behøver ikke lete etter dem, sier treneren.

– Hvor realistisk er det å doble?

– Det er det vi lurer på også, og det er derfor vi tenker på å gjøre det. Spenning er viktig i idretten, sier Alnes.

Warholm mener det er fint med nye utfordringer, og at man ikke går og tramper i de samme sporene hele tiden.

– Vi så jo sist at det kan gå galt, men jeg tror det er bedre sjanser nå. Mitt nivå er bedre, og jeg er bedre forberedt. Det er litt gambling, og det liker jeg. Det er en av de tingene som motiverer meg at jeg kan ta sånne utfordringer, sier Warholm.