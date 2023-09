Warholm og Ingebrigtsen nominert til prestisjefull pris

Baldauf røk ut av VM i kvartfinalen

Felix Baldauf ble et nummer for liten i kvartfinalen mot iranske Mohammadhadi A. Saravi i 97-kilosklassen i bryte-VM i Beograd fredag.



Det norske håpet røk 1-4 i møtet med Saravi og måtte håpe på en ny medaljemulighet gjennom systemet med rekvalifisering. Da måtte Saravi gha vunnet sin semifinale mot Gabriel Kindelan og sikre seg finaleplass, men det skjedde ikke. Saravi tapte, og dermed er mesterskapet over for Baldauf.