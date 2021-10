Warholm og Ingebrigtsen kan vinne – men det vekker harme at ett navn mangler på lista

– Det er grunnleggende feil å ikke inkludere ham på en slik liste, sier Francesco Panetta til NRK.

Som aktiv hadde Panetta sitt største øyeblikk da han tok gull på 3000 meter hinder under VM på hjemmebane i Roma i 1987. Nå er han ekspertkommentator for Eurosport i Italia.

Han kommenterte OL i Tokyo i sommer, der italienske Marcell Jacobs sensasjonelt vant 100-meterfinalen på 9,80. Jacobs løp også minst like fenomenalt da Italia enda mer sensasjonelt tok OL-gull på 4x100 meter.

Jacobs vant dessuten gull på 60 meter i innendørs-EM. Derfor var det kanskje å vente at han ville være blant de ti nominerte til tittelen som årets mannlige friidrettsutøver i verden.

SENSASJON: Marcell Jacobs sørget for at det italienske flagget meget overraskende vaiet i vinden på OL-stadion i Tokyo. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Men da lista over de nominerte ble lagt ut på hjemmesiden til Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), så den sånn ut: Karsten Warholm, Eliud Kipchoge, Daniel Ståhl, Ryan Crouser, Pedro Pichardo, Damian Warner, Joshua Cheptegei, Armand Duplantis, Miltiadis Tentoglou og Jakob Ingebrigtsen.

To norske kandidater, men ikke italieneren som vant den kanskje mest prestisjefylte øvelsen på hele OL-programmet.

Reaksjonene: «Er dere gale?!»

Det har mildt sagt skapt oppstandelse fra italiensk hold i sosiale medier. Her er noen av ytringene, og det er mange som ligner på disse:

«Er dere gale?! Og Marcell Jacobs?!?! Hvor er den olympiske mesteren på 100 meter og 4x100 meter???»

«(…) Et idiotisk valg å glemme Jacobs … og dere gjorde det.»

«Hvor er Marcell Jacobs? Er ikke 100 meter dronningen av løp? Ute av nominasjonen etter å vinne to OL-gull på to OL-løp? Det er en skam.»

Like sterke ord bruker ikke Eurosports ekspert. Men han er forundret.

– Jeg vet virkelig ikke hvorfor han ikke er nominert, men jeg synes det er helt feil. Jeg tror mange i Italia er veldig skuffet, sier Panetta.

STUSSER: Vebjørn Rodal (t.v.) kommenterte OL sammen med Jann Post, og synes det er rart at det olympiske mesteren på 100 meter ikke er nominert til tittelen som årets mannlige utøver. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Rodal: – Merkelig

NRK har også vært i kontakt med Jacobs’ talsperson Giuliana Grillo, som skriver følgende i en e-post: «Marcell ønsker dessverre ikke å kommentere WA-nominasjonen fordi han for tiden har fullt fokus på trening.»

Men også NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal stusser over utelatelse.

– Han burde vært nominert, for han vant jo OL på ei veldig bra tid. Og han bidro veldig sterkt til stafettgullet, sier Rodal.

– Så med mindre noen i juryen vet noe jeg ikke vet, så er det merkelig. Men det var jo også litt merkelig at Jacobs avsluttet sesongen rett etter OL og det kom fram opplysninger om at han samarbeidet med folk med en suspekt fortid, påpeker OL-vinneren på 800 meter fra 1996.

Etter OL kom det fram at Jacobs hadde et samarbeid med Giacomo Spazzini, som er under etterforskning for tilknytning til ulovlige prestasjonsfremmende midler. Jacobs har imidlertid tatt avstand fra Spazzini.

Bare olympiske mestere

Alle de ti nominerte tok OL-gull i Tokyo. Ni av dem har også årsbeste i verden i minst én øvelse, med ett unntak: Eliud Kipchoge.

Marcell Jacobs har ikke årsbeste i verden på noen øvelser.

EKSPERT OG TRENER: Ato Boldon kommenterer friidrett på for NBC og er trener for Briana Williams, som tok sitt første OL-gull da Jamaica vant stafetten i Tokyo. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) har følgende kommentar til nominasjonen:

«Ekspertpanelet består av seks statistikere, én fra hver region. Hver ekspert blir bedt om å nominere sin topp-ti-liste basert på prestasjoner gjennom hele året, og de med flest stemmer, blir nominert. I et år med fremragende prestasjoner, er det ofte mer enn ti verdige kandidater, men dette er den uavhengige prosessen WA har brukt for å bestemme hvem som skal nomineres.»

Tidligere toppsprinter Ato Boldon, som nå er ekspertkommentator i NBC Sports, har forståelse for panelets konklusjon om å utelate Jacobs.

– Vel, han hadde ikke en sesong. Han vant to OL-gull, men han løp ikke etterpå. Kåringen handler om hele sesongen, ikke bare OL, påpeker Boldon.

Mener Warholm bør vinne

Boldon fortsetter:

– Han løp jo ikke før OL heller. Jeg er begeistret for ham, men dette er ikke unormalt at en som ikke har deltatt i Diamond League eller andre store stevner bortsett fra OL ikke er på en sånn liste.

FAVORITT: Karsten Warholm.

Francesco Panetta understreker at han ikke mener Jacobs uansett ikke ville vært den sterkeste kandidaten til å vinne kåringen. Den italienske eksperten har en norsk favoritt.

– Karsten Warholm fortjener å vinne. Han gjorde et fantastisk løp i OL, leverer toppløp hele tiden og gjør aldri en feil. Det er riktig å sei at han er verdens beste friidrettsutøver, sier Panetta til NRK.

Der er de helt på linje:

– Min stemme går til Warholm, sier Ato Boldon.

Datoen for når vinneren skal kåres, er for øvrig ikke fastsatt.