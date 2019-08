Warholm norgesmester

Vil ikke utelukke et «umenneskelig» VM-opplegg

HAMAR (NRK): Etter EM i fjor avviste Karsten Warholm at han ville prøve seg på en «dobbel» i årets VM. Men etter at han så programmet, er han ikke like sikker lenger. Ekspertene hyller et eventuelt forsøk, selv om det aldri tidligere er gjort.