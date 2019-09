Warholm nest best i verden

Karsten Warholm fortsetter klatringen på den nye verdensrankingen i friidrett. Etter at han leverte tidenes nest beste 400 meter hekk og vant Diamond League-finalen i Zürich, deler han denne uka andreplassen på lista over verdens beste mannlige friidrettsutøvere med den amerikanske sprinteren Noah Lyles. Warholm og Lyles ligger bare to poeng bak verdensrekordholderen i maraton, Eliud Kipchoge fra Kenya. Mellom- og langdistanseløperen Sifan Hassan fra Nederland topper kvinnenes verdensranking.