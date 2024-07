Warholm mot Dos Santos i Monaco – ingen Benjamin

Ruuds Wimbledon-kamp utsatt på grunn av regn

Casper Ruuds oppgjør mot Fabio Fognini i 2. runde av Wimbledon er utsatt i 75 minutter på grunn av regnvær i den engelske hovedstaden.

Det opplyser arrangøren. 25-åringens kamp mot Fognini skulle etter planen ha startet på bane to klokken 12 norsk tid, men kommer tidligst i gang klokken 13.15.

Ruud har aldri tatt seg videre til 3. runde i Wimbledon. Nordmannen slo ut australske Alex Bolt i første runde

Snarøya-gutten har derimot klart å slå Fognini før. Det har han gjort i alle tre kampene de har møttes. To av kampene foregikk på Ruuds favorittunderlag grus, mens én ble spilt på hardcourt. Denne gangen blir det et oppgjør på gress på Wimbledons bane nummer to.

(NTB)