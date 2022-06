Warholm mister Bislett Games – VM i fare

– Vi går inn for deltagelse i VM nå. Vi må eventuelt ta den risikoen at skaden kan slå seg opp og bli verre, siden dette er sesongen store mål, sier Thomas Torgalsen, som er lege på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo, til NRK.

Det var VG som var først ute med nyheten.

VM i Eugene skal foregå fra 15. til 24. juli. Nå er det altså ikke sikkert at Warholm deltar i mesterskapet.

Det betyr i tillegg at Bislett Games ryker for ham. I utgangspunktet skulle han løpe 400 meter hekk på stevnet 16. juni, men det blir altså ikke noe av.

– Det har vi bestemt oss for at det er ikke er aktuelt, sier Torgalsen til NRK.

– Og det er alle enige om?

– Ja.

I august står også EM i München på programmet.

Det var i sesongåpningen i Rabat at han fikk en kjenning i låret.

I første sving måtte Warholm gi seg, og 26-åringen gikk haltende ut av banen.

REKORDMANN: Karsten Warholm kan miste VM i Eugene. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ekspert tror han rekker VM

Torgalsen forteller at en slik skade kan holde ham ute i alt fra én til seks uker, mens gjennomsnittstiden er tre til fire uker. Det er med andre ord vanskelig å gi et presist estimat.

– Det er det som er vanskelig med disse skadene. Det kan ta veldig varierende tid. Man blir som sagt ganske fort 80 prosent (frisk), mens den siste delen i opptreningen til normal funksjon kan ta veldig varierende tid.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal er positiv på Warholms vegne. Han mener at legen må ta forbehold.

POSITIV: Vebjørn Rodal tror Karsten Warholm stiller i VM i Eugene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– I en ung frisk kropp som heler raskt kan det gå veldig bra å rekke VM, sier Rodal.

– I mitt idrettshode så må man alltid se etter muligheter og ikke begrensninger. Jeg tenker at muligheten for at Warholm er til start i VM i Eugene er veldig stor, fortsetter friidrettseksperten.

– Et stort minus for Bislett Games

Men han innrømmer at Bislett Games uten Warholm vil bli et tap for det tradisjonsrike stevnet.

– Det er et stort minus for Bislett Games. Han er et av de største trekkplastrene sammen med Jakob Ingebrigtsen. Vi får nok en spennende 400 meter hekk likevel, men uten Warholm blir ikke distansen den samme for det norske publikummet, mener Rodal.

Warholm blir regnet som verdens klart beste hekkeløper på herresiden, og han innehar verdensrekorden på 400 meter hekk med tiden 45,94. Rekorden tok han da han sikret OL-gull i Tokyo i 2021, i en tett duell med Rai Benjamin.

Warholm har fra før av to VM-gull. Ett i London i 2017 og ett i Doha i 2019.

Warholm har i år holdt igjen på å konkurrere. Han hadde opprinnelig lagt opp til å ha sesongstarten på Bislett, men følte for å komme i gang litt tidligere.

Det resulterte i maks uflaks i Marokko.