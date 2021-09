Liverpool-stjernene nektes å spille

Åtte brasilianske Premier League-spillere vil ikke være tilgjengelig til helgens kamper, melder BBC.

Premier League-klubbene nektet å fristille landslagsspillere som skulle spille i land som var rødlistet med hensyn til smitte. Det gikk blant annet hardt utover de søramerikanske landene.

Det brasilianske fotballforbundet skal nå ha børstet støvet av en FIFA-regel som sier at spillere som ikke blir fristilt til landslagsoppdrag vil kunne suspenderes i opptil fem dager etter at landslagsperioden er over.

Det gjelder datoene 10.–14. september.

Spillerne som påvirkes er Alisson, Fabinho og Roberto Firmino (Liverpool), Ederson og Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United) og Raphina (Leeds).