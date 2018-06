– Det er litt blandede følelser, selvfølgelig. Det er bare én mann mellom meg og komplett suksess, så det er en spesiell følelse.

Karsten Warholm sitter på toget fra Oslo til Stockholm. Gårsdagens løp på Bislett merkes i både hode og kropp. Han er sliten – og bitte litt skuffet.

Sesongen har egentlig åpnet formidabelt. Han innledet sesongen med å bryte 48-sekundersbarrieren på 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Roma. Den nye norgesrekorden lyder på 47,82.

Torsdag kveld fulgte han opp med 48,22 på Bislett. Identisk med den forrige norske rekorden, som han satte i Zürich i august i fjor.

I motsetning til i fjor, står 22-åringen likevel uten seier. To ganger på rad har Abderrahman Samba fra Qatar levert fantastiske tider og vist nordmannen ryggen.

– Leker med de store gutta

I fjor vant Warholm sensasjonelt på Bislett, og fulgte opp med å gjøre det samme i Stockholm.

Så kronet han sesongen med å bli verdensmester i London.

En slik seiersrekke gjør noe med forventningene. Mens Warholm selv gleder seg over gode tider, merker han at omgivelsene forventer seirer.

– Det er klart jeg kjenner litt på at folk forventer det, og jeg har bare meg selv å takke for det, jeg leverte jo veldig bra i fjor, erkjenner han.

Selv velger han å se det positive.

– Jeg føler jeg at jeg har etablert meg på et toppnivå. Jeg blir nå på det jevne nummer to, og det beviser at jeg er oppe der og leker med de store gutta. Man skal ikke mer enn noen få år tilbake før dette var en våt drøm, påpeker Warholm.

EM-favoritt

Fra europeisk hold er det få trusler. Til tross for Sambas superløp er Karsten Warholm storfavoritt til å vinne gull i EM i august, som er sesongens hovedmål.

Kanskje vil det likevel være enda større å sette Abderrahman Samba på plass i et Diamond League-stevne i løpet av sesongen.

Allerede søndag har Warholm muligheten igjen, i Stockholm.

– Jeg er alltid giret på en seier. Det er bare sånn hodet mitt er laget. Men jeg ser at jeg bare må jobbe på og gjøre det jeg kan, og så får seieren komme når den kommer, sier han.