– Det var helt fantastisk. Jeg kjenner tårenen presser på fordi det er så mye arbeid bak. Jeg og Leif snakket så mye om det, sier Warholm til NRK etter løpet.

I fjor ble han nummer to, kun to hundredeler bak Kyron McMaster. I 2017 var han 15 hundredeler bak samme mann.

Men i år fikk Warholm revansje. Og det på en tid han ikke har vært i nærheten av tidligere.

– Jeg liker å tro at jeg er tøff, men disse øyeblikkene gjør meg litt sentimental og får frem de myke sidene i meg. Jeg lever for det her. Jeg går på trening hver dag, kommer hjem og legger meg. Jeg prioriterer alt jeg kan for at dette skal gå bra. Når det først sitter er det en veldig spesiell følelse, gliser Warholm.

Se sendingen fra Diamond League nederst i saken.

Åpnet knallhardt

Som vanlig åpnet Warholm knallhardt. Ut på oppløpssiden ledet han, men så kom Benjamin raskt ut av siste sving. På oppløpet var likevel nordmannen best.

Og tiden? 46,92! Det er europeisk rekord og den nest beste tiden på 400 meter hekk noensinne.

– Det er helt ellevilt, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

SEIER: Karsten Warholm slo Rai Benjamin med seks hundredeler. Tiden 46,92 er europeisk rekord. Foto: Stefan Wermuth / AFP

Kun Kevin Young har løpt raskere. Hans verdensrekord er på 46.78. Det var første gang Warholm løp under drømmegrensen på 47 sekunder.

– Man blir nesten litt tom for ord. Det er dette vi jobber for. Det å bryte den barrieren, å komme under 47 sekunder, det er spinnvilt. Det siste Leif sa til meg var at «Karsten, dette fortjener vi. Gjør det for det gode arbeidet vi har lagt inn». Det var egentlig akkurat det jeg tenkte på i dag, sier Warholm.

Men allerede i det første intervjuet etter supertiden, varsler Warholm at han kan gjøre det mye bedre:

– Jeg har jo en dritdårlig hekk ni da, så det gjør det jo bare enda verre. Vi gleder oss til neste gang, smiler Warholm lurt.

Dermed ble Warholm den andre nordmannen som vinner Diamond League. Kun Andreas Thorkildsen har gjort det før han.

Da feiret Warholm slik kun Warholm kan finne på: Med armhevinger.

Foto: Stefan Wermuth / AFP

Den store duellen

Warholm innrømmet onsdag at duellen med Benjamin var noe han både gledet seg til, men også var svært nervøs for.

DUELL: Rai Benjamin har bedre personlig rekord enn Karsten Warholm. Benjamin har løpt 400 meter hekk på 47,02, nøyaktig ett tidel bedre enn nordmannen. Foto: Gregorio Borgia / AP

Og duellen ble akkurat sånn som norske supportere kunne håpe: Det ble tett og jevnt, men Warholm var best. Begge løperne gikk under 47 sekunder for første gang i karrieren.

– Det var et bra løp, men jeg disponerte det dårlig. Jeg åpnet ikke så bra, så jeg må jobbe med noen ting fremover. Jeg skal hjem og trene nå, så en innbitt Benjamin til NRK etter løpet.

I intervjusonen sto Henrik Ingebrigtsen og fulgte med på Warholms superløp.

– Hva skal du si til det? Det er helt sykt hva han får til. Han er i hvertfall soleklar favoritt til gull i Doha og det er jævlig kult at Norge er favoritt på en distanse, sier Ingebrigtsen.