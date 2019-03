Warholm med superløp i EM: – Dette her er det letteste jeg har gjort

– Jeg må ærlig innrømme at det der er det letteste løpet under 46,00 jeg har gjort innendørs, sier Warholm noen få minutter etter at han har tatt seg griselett til finale på 400 meter flatt.

Han er ikke andpusten en gang.

– Det føltes fantastisk godt. Men vi må ikke ta av, for det er lørdag det gjelder.

– Ja, for konkurrentene dine er ikke i nærheten?

– Du må være forsiktig nå... Men alt som booster selvtilliten er bra, sier han.

To løp på en dag

For Karsten Warholm er proppfull av selvtillit for tiden. Han har så energi at selv to løp på en dag er null problem.

LETT: Karsten Warholm løp enkelt fra konkurrentene i semifinalen. Foto: Petr David Josek / AP

– Akkurat nå kjennes det faktisk ut som det var smart å få den gjennomkjøringa i formiddag, sier han.

Tidligere på fredagen tok han seg nemlig greit videre fra forsøksheatet med 47,05. I semifinalen satte han opp tempoet et hakk, og senket tiden med over et sekund. 45,95 ble tiden, og løpet var altså det enkleste han har gjort under 46 blank, ifølge han selv.

«All in» i finalen

Ulsteinvik-løperen avslører videre at treneren Leif Olav Alnes har kjørt han hardt på trening i det siste.

– Leif har kjørt meg fullt på trening, så jeg vet ikke hvorfor det føles så lett. Jeg var filnk i dag. Jeg opererte rutinert, sier han.

På lørdag står finalen på programmet.

– Jeg ser frem til i morgen, så får vi se. Da er det ikke noen taktikk lenger, da er det «all in», sier han.

Warholm løper finale på NRK 2 kl. 21.22 lørdag.

VIL GI ALT: I finalen lover Karsten Warholm at han skal klinke til. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skuffende løp av Grøvdal

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp fredag kveld for Norges første gullmedalje i innendørs-EM noensinne, men 28-åringen klarte ikke følge tempoet på 3000 meter.

Hun ble liggende å kjempe mellom to grupper, og hadde ikke nok krefter til å hente igjen kvinnene foran. Hun tok 5.-plassen med 8:52.12.

– Jeg hadde håpet på bedre enn det her, men jeg kjente tidlig at det ikke gikk. Jeg har vært litt syk i det siste, og jeg kjente at jeg løp for halv maskin i dag, sier Grøvdal.

Det var britiske Laura Muir som smadret resten av konkurrentene på slutten av distansen, og hun tok igjen løpere med en runde da hun løp inn til gull på 8:30.62.