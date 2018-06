Det har vært noen innholdsrike dager for et av Norges største friidrettstalenter. Først ble Karsten Warholm parkert av Abderrahman Samba på Bislett for noen dager siden, så kom nyheten om et ukjent hekketalent fra USA. Nye konkurrenter popper opp på alle kanter.

– Det blir ikke begravelsen min, sa Warholm, og kanskje var det nettopp det presset som gjorde at han pushet seg litt ekstra på 400 meter hekk under Diamond League i Stockholm søndag ettermiddag.

Nordmannen startet i kjent stil, og tok tidlig teten. Samba hang derimot godt med, og over den syvende hekken var det dødt løp mellom de to rivalene. På de siste meterne gikk det dog som på Bislett, og Warholm måtte se seg slått med noen få tideler.

Tiden var derimot enorm.

– Det er en fantomtid! Samba leverer så utrolig stabilt, men det gjør Warholm også, sa kommentatorduoen Jann Post og Vebjørn Rodal.

Samba løp inn på 47,41, og Warholm suste over streken til 47,81 – ett hundredel foran sin egen norske rekord. En klar forbedring fra løpet på Bislett for fire dager siden.

– For et friidrettshode betyr det mye med fremgang, men jeg er en vinnerskalle også, og hater å tape. Slik kommer det alltid til å være, sier Warholm.

Takker rivalen for norsk rekord

På Bislett løp Warholm inn til 48,22. Søndag forbedret han altså tiden med over fire tideler.

– Jeg trengte bare å være litt alene, og tenke på hva jeg måtte gjøre annerledes. Leif (Olav Alnes, trener, journ-anm.) har vært der, og fått meg til å tro på det vi gjør. Det er viktig, sier han.

22-åringen var fornøyd med at han klarte å pushe rivalen Samba såpass mye som han gjorde.

TØFT PROGRAM: Det har vært fullt kjør for Warholm de siste ukene. Foto: Sören Andersson/tt / NTB scanpix

– Jeg klarte å pushe han litt i dag, så det var digg. Han har virkelig tatt meg til et nytt nivå, og jeg hadde nok ikke løpt inn til nye rekord uten han i dag, sier han.

Les også: Warholm kåret til månedens mannlige friidrettsutøver i Europa

Nå venter EM om noen måneder.

– Klarer du å hente deg inn?

– Jeg klarte å hente meg inn på fire dager, så det skal nok gå an på et par måneder også.

Ikke skremt av supertid

Amerikanske Rai Benjamin løp på 47,02 under NCAA-mesterskapet i Oregon tidligere denne uka – den nest raskeste tiden noensinne. Til sammenligning er nå altså Warholms personlig rekord åtte tideler dårligere.

Vinnertiden til Samba var også langt bak amerikanerens supertid, men han er ikke skremt.

– Alle baner er forskjellige, så vi får se. Jeg gleder meg til å få muligheten til å løpe mot han, sier Samba til NRK.

– Jeg klarte ny personlig rekord, så det var et fantastisk løp for meg i dag. Jeg har fremdeles utrolig my energi, jeg vil bare løpe mer, sa en blid vinner minutter etter seieren.