Warholm med historisk verdsranking

Bekreftet: Lukaku klar for Chelsea

Romelu Lukaku vender tilbake til Chelsea. Det bekrefter London-klubben selv.

London-klubben har satt ny klubbrekord for å hente stjernespissen tilbake til Premier League. Ifølge The Times betaler Chelsea nemlig 97,5 millioner pund for belgieren.

Dermed vender den belgiske spissen vender tilbake til klubben han var i fra 2011 til 2014.