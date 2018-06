Norsk rekord i Roma. Tangering av den gamle norgesrekorden på Bislett. Så ny norsk rekord i Stockholm.

Alt i løpet av de ti døgnene som har utgjort Karsten Warholms konkurransesesong til nå.

– Vi har gjort det ekstremt bra, mye bedre enn alle de andre årene før, sier verdensmesteren på 400 meter hekk når NRK møter ham i Paris dagen før sesongens fjerde Diamond League-start.

Nytt nivå

Til tross for dette står altså fjorårets ener uten seier. Tre ganger på rad er han blitt satt på plass av Abderrahman Samba (22) fra Qatar.

Som om ikke det skulle være nok, har en ung gutt ved navn Rai Benjamin levert tidenes nest raskeste 400 meter hekk i et studentstevne i USA.

47,02 er Benjamins årsbeste i verden. Warholms norske rekord er på 47,81.

Nivået på 400 meter hekk er rett og slett løftet til et nytt nivå i 2018.

– Det er det som er litt annerledes i år. Jeg ser at jeg har folk foran meg, det trigger litt i meg og Leif (Olav Alnes, trener) som gjør at vi går til drastiske tiltak, sier Warholm.

Droppet ferien

Helt konkret inndro de ferien.

– I fjor etter Stockholm tok jeg meg en liten ferie og tok livet med ro. I år konkluderte vi med at når man ikke er best, kan man ikke ta seg sånne friheter hvis resten av sesongen, og særlig Berlin, skal bli så bra som det kan bli, fastslår Warholm.

I stedet har han trent.

– Vi har gjort ting vi ikke har tatt oss tid til om sommeren før, fordi det er fint å nyte litt når man har gjort det bra, erkjenner han, og konkretiserer hva han har gjort:

– Vi har lagt inn en del mer aerob fitnesstrening. Vi har også prøvd å pigge litt speed og fart. Vi har sprunget intervaller, noen raske løp, noen hekker – og prøvd å finne måter å gjøre det bedre på.

POPULÆR: Karsten Warholm er blitt en av de mest ettertraktede i friidrettssirkuset. Fordi han løper fort, men også fordi han byr på seg selv. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vil ikke åpne roligere

På pressekonferansen med Warholm og rival Samba fredag kveld, ble Warholm spurt om han har vurdert å åpne roligere for å ha mer krefter igjen på slutten.

Det er det foreløpig ikke.

– Nå synes jeg at jeg åpner hardt og står ganske bra. Problemet er bare at det er en som står enda bedre enn meg. Sånn sett har jeg en enda bedre stayer enn i fjor, men det er ikke like synlig, sier Warholm.

Også trener Alnes er tydelig på at det er avslutningen som må bli raskere, ikke starten som må bli roligere.

– Vi prøver å velge den løsningen vi tror er best på kort sikt, og ikke minst på lang sikt. Og skal han løpe vesentlig fortere, så må han komme fortere i mål, fastslår Alnes.

Hår, hud og hjerte

At Warholm kommer til Paris med litt treningstunge bein, kan slå begge veier. Treningen som er gjort de siste ukene, er en investering inn mot EM i Berlin i august. Det er og blir sesongens hovedmål, selv om Warholm på papiret møter vesentlig enklere motstand der enn i Diamond League-stevnene.

– Mesterskap er veldig viktig. Rekorder kommer og går, men medaljer får du beholde, påpeker Alnes.

Likevel både håper og tror både lærer og elev på enda en ny norsk rekord lørdag kveld, i så fall den tredje på fire starter i 2018.

– Jeg går alltid for det. Det er alltid med hår og hud og hjerte og hele greiene. Du kommer til å se en som prøver ganske hardt i morgen også, tror jeg, smiler Warholm.

PS. Kometen Rai Benjamin er på plass for å løpe i Paris. Diamond League-debuten i Europa skjer imidlertid ikke på 400 meter hekk. I stedet løper Benjamin 200 meter flatt.