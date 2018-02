Warholm med årsbeste i Europa

21-åringen fra Ulsteinvik senket sin egen norgesrekord innendørs en uke etter at han greide 45,88 i sesongstarten under forrige helgs «Dimma Games».

– Det er helt sjukt å sette rekord så pass tidlig. Dette gir en god indikator videre fremover, sa han da.

Lørdag senket verdensmesteren på 400 meter hekk sin egen rekord med 29 hundredeler. Tiden er norsk rekord og også tangering av den nordiske. I tillegg er lørdagens tid nest best i verden hittil i 2018.

– Jeg trener for å bli best, og når jeg først har blitt det, så må jeg være super-happy for det, kommenterer Warholm til NRK.

– Det er alltid stas å være med i NM, sier han videre.

Ingebrigtsen-gull

Jakob Ingebrigtsen markerte seg også under innendørs-NM i Rud i Bærum.

17-åringen vant gullet på 1500-meteren med den sterke tiden 3.42,75. Det var like bak mesterskapsrekorden til storebror Henrik (3.42,31).

Tiden er også den nest raskeste satt av en europeer innendørs så langt i år.

Ingrid Ingebrigtsen sammen med pappa Gjert. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kroppen føles veldig lett ut. Jeg tror at jeg kommer til å ta store steg denne sesongen, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Dette løpet var egentlig for å kjenne litt på kroppen og komme i gang. Jeg kjenner at det er litt vanskelig mentalt å løpe alene her, og det er litt vanskelig å pushe meg. Jeg får de svarene jeg vil ha, sier han.

Med lørdagens løp slo han sin personlige rekord innendørs med over ni sekunder. Neste helg skal han løpe 1500 meter i Gent.

– Det ser veldig bra ut, sier Gjert Ingebrigtsen.

Nytt blad Ingebrigtsen

Lørdag spurtet også 11-årige Ingrid Ingebrigtsen inn til seier på 600 meter i 13-årsklassen. Det var første gang at Gjert Ingebrigtsens datter deltok i innendørs-NM.