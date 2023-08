Karsten Warholm har vunne alt som kan vinnast, men det er ikkje berre ein formidabel suksess og knuste rekordar som har gjort sunnmøringen til ei friidrettsstjerne.

27-åringen har også vorte berømt for måten han girar seg sjølv opp på før løp. Det er vanskeleg å ikkje leggje merke til måten Warholm bankar nevane mot brystet og roper så det gjallar før løpet startar.

Grepet har vorte eit varemerke, men etter kvart kjende han seg tvinga til å gjere endringar.

KLAR: Warholm er på plass i VM-byen, der han torsdag inviterte til pressetreff saman med sponsoren sin Puma. Foto: Magnus Gamlem / NRK

– Det var ein periode eg slo litt lågare og det er ikkje heilt bra for hjartet, trur eg. Det kjendes ikkje sånn ut når dei kom litt dobbeltslag undervegs i løpet og sånn. Det er ikkje heilt bra. Eg slår litt høgare no for å passe på at det varer litt lenger, forklarer han.

– Kjende det var ein hjartestoppar

Bekymringar for hjartet gjorde altså at Warholm måtte gjere nokre justeringar. Trenar Leif Olav Alnes fortel at eleven kjende oppgiringa vart «litt i overkant»., men spøkjer med situasjonen.

– Det har vore nokre kontroversar rundt det. Eg sa ein gong «run like it is no tomorrow». Då sa han at han kjende det i brystet på den tiande hekken. Eg fekk litt dårleg samvit, det var ikkje så bokstaveleg meint, gliser Alnes.

GODT HUMØR: Leif Olav Alnes er Warholms trenar gjennom mange år. Foto: Magnus Gamlem / NRK

– Det er ein velkjend teknikk på film når du skal starte folk. Du slår dei i brystet for å køyre hjartestartar. Han kjende vel det var ein hjartestoppar då, legg han til, framleis med eit smil på lur.

Slik er Warholms VM-plan

Warholm kjem til å halde fram med å banke seg på brystet og i ansiktet, han har berre justert sikta litt. Stemninga er god i teamet og verdsrekordhaldaren gjer seg klar til det store høgdepunktet i sesongen.

Førre sesong var skadeprega og det norske håpet kom dårlegare førebudd enn ønska til VM. Han kjem til Budapest som den raskaste mannen i sesongen med 46,51 frå Monaco 21. juli. Sidan den gong har alt handla om å toppe forma for å vinne tilbake VM-gullet som glapp i fjor.

– Eg kjenner det ikkje er så mykje meir eg kunne gjort. Forsesongen har vore veldig bra. Eg har sprunge så fort som eg kunne håpa og kanskje litt betre òg. Har fått lagt inn litt trening og kjenner på overskotet før meisterskapen. Eg kjenner vi er i rute, fortel han.

Tilgir treneren: – Det var dårlig gjort

Så langt denne sesongen har han sprunge fire løp på 400 meter hekk. No ventar tre løp på fire dagar om alt går etter planen og Warholm tek seg til finale. Det er ikkje kvardagskost for stjerneløparen.

– Det viktigaste er å få kvilt nok, kjenne at beina er lette og fine, og at overskotet er på plass. Ikkje minst å få ei god kjensle i runden, få ei billig reise i forsøk og semifinale, så vi kan klinke til i finalen, seier han om planen og held fram:

– Det er mange steg ein skal gjennom, og dei innleiande rundane er viktige for å vere i stand til å levere på topp i finalen.

Warholms VM startar med forsøksheat søndag 20. august. Sjå fullt dag for dag-program for VM i friidrett her.