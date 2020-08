Warholm løper i Monaco

Karsten Warholm har bestemt seg for å løpe 400 meter hekk i Monaco kommende fredag til tross for at fyrstedømmet har «rødt» smittenivå.



Det opplyser Warholms team til NTB etter å ha tatt en grundig vurdering av hvorvidt sunnmøringen skulle delta på Diamond League-stevnet.



– Dette har ikke vært en lett beslutning å ta. Men etter at vi har fått brukt tid på å gå gjennom alle tiltak, velger jeg å gå for dette løpet som planlagt. Vi har gjennomgått reise, arrangement og hjemkomst, og vi ser at det er mulig å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsemyndighetene, sier Karsten Warholm.