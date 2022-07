Warholm klar for USA-reise – har satt egen VM-frist

– Jeg har ikke løpt så mye hverken hekk eller i grisehøyt tempo enda. Det kan bli spennende dette her.

– Har du løpt over hekk i det hele tatt?

– Jeg har passert litt over veldig lave hekker i rolig fart. Det har jeg.

Tiden går fort mot 16. juli og forsøksheatet på 400 meter hekk i VM. Spørsmålene er fortsatt mange når Karsten Warholm tar seg tid til å møte NRK på siste treningsøkt før avreise til precamp i USA tirsdag morgen – hvis flyet går.

I GODT HUMØR: Karsten Warholm velger å være positiv før avreise til VM. Foto: Hanne Skjellum / NTB

– Vi har liksom kunnet putte på nok til at vi føler at det er innafor å reise og gå for at man skal bli klar. Samtidig så sparer man de største stegene til USA. Grunnen til at vi reiser er fordi at vi skal ta det seriøst, altså målet er å komme på startstreken selvfølgelig, og være bra – hvis ikke gjør jeg det ikke, forklarer Warholm.

– Fint å slippe billig unna

Det er en måned siden han pådro seg en hamstringskade i sesongåpningen i Rabat. Legene anslo alt fra én til seks uker på sidelinjen. 26-åringen bekrefter at han må være 100 prosent klar for å stille til start.

– Fordi de fleste er i god form nå og konkurrentene mine er gode. En prosent er ganske mye i vår idrett hvis man begynner å regne på det. Det er bare å putte det inn i kalkulatoren, sier Warholm.

Han fikk selvfølgelig med seg at Rai Benjamin løp på 47.04 i det amerikanske uttaket. og Alison dos Santos på sterke 46.80 i Stockholm.

– Sånn settingen er nå så hadde det vært fint å slippe billig unna, men det er ikke derfor jeg driver med dette her. Når jeg ser at de springer fort, så tenker man først at det ikke blir en billig seier i år heller. Så jeg vet at jeg må være på topp.

NÆRMER SEG: Det går stadig fremover på trening for Karsten Warholm etter hamstringskaden. Han prøver å tenke så lite på låret som han klarer. Foto: Hanne Skjellum / NTB

– Hvilken prosent føler du deg på nå?

– Det er vanskelig. Jeg har alltid vært dårlig på prosentregning, men jeg er ikke på hundre enda, svarer han og flirer litt.

Må ta avgjørelsen

Men han har satt seg en slags frist for når avgjørelsen må faktisk tas.

– Jeg tipper vi må gjøre noe med maks hastighet noen dager før. Jeg vet ikke helt hvor mange dager før, men nok dager til at hvis jeg skulle bli støl i beina så er det ferdig til jeg skal gå på startstreken, sier verdensrekordholderen, og fortsetter:

– Vi må på et tidspunkt ha et svar og jeg kommer ikke til å vente helt til forsøket på å få det svaret for det tror jeg er dumt.

Trener Leif Olav Alnes håper tryggheten øker daglig, men at det uansett er vanskelig å vite om man faktisk er helt klar.

– Du får ikke svaret før i ettertid, men du må bestemme deg. Du kan ikke stå på startstreken og lure på om du er klar. Du bestemmer deg for om du er klar, eller så er du ikke klar. Det var sånn det var i Rabat. Det var absolutt ingenting som tydet på at det skulle bli et problem, mener han.

Her blir Warholm skadet Du trenger javascript for å se video.

Tror ikke han vil takle nedtur bra

Humøret er foreløpig godt. Men Warholm forsøker å forberede seg på at nedturen kan komme i form av at han ikke får deltatt, selv om han planlegger for at det skal gå bra.

– Jeg prøver å fortelle meg selv at det kan gå dritt, men sånn er det med det meste. Du klarer ikke helt å forberede deg på det, du skal kanskje ikke gjøre det heller, men du må bare vite at det finnes et scenario der det ikke går så bra. Men det tror jeg ikke jeg kommer til å takle så bra, erkjenner Warholm

For de siste sesongene har stort sett alt gått hans vei.

– Hvordan er du når du ikke takler ting så bra?

– Helt jævlig, er vel svaret.

Han ler.

– Nei, da. Jeg prøver så godt jeg kan og gjøre det greit å være med meg, men det skal sies at jeg har nok hatt mye fokus på den greia mi og gått litt i den bobla. Det tenker jeg er veldig bra for utviklingen og for å gjøre de rette tingene. Så prøver jeg å holde humøret oppe. Du kan ikke la det bikke helt over.