Warholm kjende seg audmjuka – no får han klar beskjed av rivalen

– Det har vore tøft til no, men vi gjer det bra, seier Dos Santos til NRK, idet det står att ein snau månad til VM i Budapest.

Den regjerande verdsmeisteren på 400 meter hekk har hatt ei trøblete opplading til sesongen. Menisken måtte opererast etter trøbbel på trening i vinter. Sesongdebuten måtte vente heilt til 16. juli – og gjekk utan hekkar.

23-åringen sprang inn til solide 44,73 sekund på 400 meter i Chorzów, berre 19 hundredelar bak den personlege rekorden sin. No er smilet og sjølvtilliten tilbake hos brasilianaren, som sender ei tydeleg åtvaring i retning Karsten Warholm og Rai Benjamin:

– Eg er verdsmeisteren. Eg skal dra dit og kjempe for tittelen min og bli verdsmeister igjen.

For det var ikkje sjølvsagt at han skulle vere i så godt slag, eller at han skulle hamle opp med dei to andre store hekkeløparane.

I midten av juni beviste Warholm at han for alvor er tilbake, då han løp inn til tida 46,52 på Bislett. Det er det nest beste løpet nordmannen nokosinne har sprunge.

Nokre veker seinare følgde Rai Benjamin opp. Han vann den amerikanske meisterskapen på 46,62. Amerikanaren har trekt seg frå stemnet i Monaco.

– Eg er litt skuffa over at Rai ikkje kom. Det hadde vore ein skikkeleg forsmak på VM. Men Alison er her, og verkar sjølvsikker og klar som alltid. Det kjem til å bli eit tøft løp i morgon, men eg gler meg. Eg kjenner det er dette løpet eg treng no, eg treng litt konkurranse. Og eg vil gjerne at vi skal kunne stresse kvarandre litt, seier Warholm til NRK.

Warholm: – Han lyg ikkje

Nordmannen nøler lenge då han får spørsmål om kven som er best i verda på 400 meter hekk akkurat no. Han har sprunge inn til to av sine tre beste tider utan å bli pressa denne sesongen, har årsbeste i verda og har bevist at han er i slag.

Dos Santos vil heller ikkje gi ein klar dom, men han er tydeleg på at han er sterk nok til å kopiere VM-bragda frå Eugene. Noko anna ville vore dumt, meiner Warholm:

– Det ville vore dumt av han viss han ikkje tenkte at han skulle vinne. Viss du skal ha ein sjanse til å gjere det, må du faktisk gjere det. Han lyg ikkje når han seier at han er verdsmeister, han er jo det. Men eg trur nok at inst inne så veit han at det er fleire som vil ha den tittelen og at han ikkje kjem til å få den gratis.

RETT FRÅ JUBELSESONG: Alison dos Santos vann VM-gull og Diamond League-finalen i 2022. Sidan det har det vore temmeleg stille frå brasilianaren, som sesongdebuterer på 400 meter hekk fredag. Foto: Ennio Leanza / AP

No gler Dimna-løparen seg til duellen.

– Han har sett løpa mine. Det kjem til å bli ein kamp. Det er eigentleg slik sport skal vere, ein skal ikkje vite utfallet før start. Det er godt å sjå at han er tilbake, er positiv og har sjølvtilliten.

Ute etter revansje

Den norske 27-åringen innrømmer at VM i Eugene var ei påkjenning på pressekonferansen, dagen før superduellen. Dos Santos vann føre Rai Benjamin og overraskinga Trevor Bassitt. Resultatet til nordmannen vart skuffande etter to VM-gull, OL-gull og EM-gull åra i førevegen.

– Det var tøft å bli audmjuka. Det kjendest sånn. Eg måtte gro ballar berre for å dra dit og eg var ikkje så godt førebudd. Men eg er ein konkurransemann og vil ikkje «backe» unna. Eg vil slåst for det. Eg skal ikkje lyge, då eg var i finalen, så trudde eg at eg skulle vinne. Eg gjorde openbert ikkje det, eg vart nummer sju etter å ha leia etter 280 meter, og så døde eg, hehe, flirer Warholm – og understrekar:

– Eg er ikkje redd for å tape, men eg er veldig redd for ikkje å ha framgang.

Historiens ti raskeste løp på 400 meter hekk Ekspander/minimer faktaboks 1. Karsten Warholm, 45,94 sekunder i Tokyo, 2021* 2. Rai Benjamin, 46,17 i Tokyo, 2021 3. Alison Dos Santos, 46,29 i Eugene, 2022 4. Karsten Warholm, 46,52 i Oslo, 2023 5. Rai Benjamin, 46,62 i Eugene, 2023 6. Karsten Warholm, 46,70 i Oslo, 2021* 7. Alison Dos Santos, 46,72 i Tokyo, 2021 8. Karsten Warholm, 46,76 på Jessheim, 2023 9. Kevin Young, 46,78 i Barcelona, 1992* 10. Alison Dos Santos, 46,80 i Stockholm, 2022 * Verdensrekordløp

PS! Rai Benjamin var eigentleg påmeldt stemnet i Monaco, men trekte seg eit par dagar i førevegen. Ingen av dei «tre store» har møttest til duell hittil i 2023. Karsten Warholm og Alison dos Santos møtes i første øving av Diamond League-stemnet, som blir sendt på NRK1 frå klokka 19.55 fredag 21. juli.