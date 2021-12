Warholm kåret til årets friidrettsutøver: – Aldri noen tvil

Kneoperert Jarstein ute til nyåret

Rune Almenning Jarstein må vente en stund til på sitt comeback på fotballbanen. Han har vært gjennom en kneoperasjon, melder Hertha Berlin.

Klubben skriver på sitt nettsted at operasjonen var vellykket, men at Jarstein må belage seg på et treningsavbrekk og at han først over nyttår kan være tilbake på treningsfeltet.

Jarstein har ikke spilt siden han testet positivt på koronaviruset like etter landslagssamlingen i mars. Hans covidsykdom fikk et alvorlig forløp, og han pådro seg også en hjertemuskelbetennelse.

Veien tilbake til full fotballaktivitet har vært lang, men Jarstein var veldig nær før kneet begynte å krangle.