– Det var fantastisk. Deilig. Gode forhold. Jeg slo gutta litt. Det er mange som har snakket. Nå var det jeg som kunne vise det med beina, sier Warholm til NRK etter seieren.

Warholm eller Dos Santos? Det var spørsmålet «alle» stilte seg før løpet i Monaco fredag kveld.

De to møttes sist under VM-finalen i fjor, hvor Dos Santos gikk seirende ut.

I år har Warholm vært tilbake på sitt beste. I fredagens løp åpnet han i sedvanlig stil hardt og tok ledelsen fra start.

Ledelsen holdt han hele veien til mål og kom inn på 46,51 – årsbeste i verden med ett hundredel.

Det er også Diamond League-rekord og banerekord i Monaco.

– Jeg er et konkurransemenneske. Jeg vil vinne og hater å tape. Da er det selvfølgelig viktig å vise muskler i en sånn type anledning, sier Warholm.

– Hans nest beste løp noensinne. Får et psykisk og mentalt overtak på Dos Santos, en snau måned før det smeller i Budapest, sa NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Løpet er trolig Warholms siste før VM i nevnte Budapest.

Dos Santos kom inn på tiden 47,66.

– Det var viktig for ham. Vi ser at han er ekstremt godt fornøyd med å ha utklasset Dos Santos, som egentlig aldri var i nærheten, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Følg stevnet i Monaco her!

Friidrett: Diamond League fra Monaco Du trenger javascript for å se video.

Rivalen om VM: – Jeg skal være klar

Dos Santos var ingen slagen mann etter løpet.

– Jeg må bare fortsette og holde fokus. Jobbe hardt på trening og vente på VM. Jeg skal være klar.

– Mine første 300 metere var bra, men de siste 100 var ikke bra, sier han videre.

– Tror du at du kan ta ham (Warholm) om en måneds tid?

– Selvsagt. Jeg er verdensmester, sier Dos Santos.

Warholm selv er klar på at konkurransen fra Dos Santos og Rai Benjamin er viktig for ham.

– Hver gang jeg springer er det for å vise dem at jeg er her for å kjempe. De vet godt at jeg har vunnet det meste de siste årene. Det er viktig for meg å vise at gamle ulv fortsatt er med og leker, sier han.

God sesongstart

Karsten Warholm sesongdebuterte med 46,52 og banerekord under Bislett Games i juni.

Siden har det også blitt seier i Diamond League-stevnet i Stockholm – som først og fremst vil huskes for demonstrantene som tok seg ut på banen – og NM-gull.

I sistnevnte løp noterte han seg for nok en topptid med tiden 46,76.

Både 46,52 og 46,76 er tider som kun to utøvere har slått tidligere: Regjerende verdensmester Alison dos Santos og Rai Benjamin.

Opprinnelig sto begge de to og Warholm på startlisten på 400 meter hekk i Monaco, men tidligere denne uken kom beskjeden om at Benjamin (som har løpt 46,62 tidligere i år) hadde trukket seg.

Fredagens møte mellom Dos Santos og Warholm var likevel det første løpet med minst to av de tre hekkestjernene etter fjorårets VM, hvor Dos Santos vant foran Benjamin.

Warholm ble da nummer syv, etter å ha slitt med en hamstringskade i forkant.

I år er det Dos Santos som har slitt med skader. Brasilianeren måtte opereres for en skade i menisken tidligere i år, men har kommet raskt tilbake og løp 400 meter flatt i polske Chorzów forrige helg.

Løpet i Monaco var hans første 400 meter hekk-løp siden september i fjor.