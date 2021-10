Warholm hylles av legende

Michael Johnson, tidligere verdensrekordholder på 200 og 400 meter, omtaler i et intervju i The Guardian Karsten Warholm som en av de tre som har prestert best i friidrett i 2021. De andre to andre Johnson nevner, er Elaine Thompson-Herah og Athing Mu.

Michael Johnson mener Warholm og hans rivaler har gjort 400 meter hekk til en av de mest attraktive øvelsene.

– Særlig på herresiden er ikke de tradisjonelle hovedattraksjonene 100, 200 og 400 meter i nærheten av like spennende som 400 meter hekk, sier Michael Johnson.