Warholm har OL-planen klar - nekter å avsløre den

På mandag starter jakten på et nytt OL-gull for Karsten Warholm i Paris. Da starter forsøksheatene på 400 meter hekk.

Under lørdagens pressetreff i den franske hovedstaden ble Warholm spurt om planene for hvordan han skal lyktes i å forsvare OL-gullet fra Tokyo for tre år siden.

Han blir utfordret på hvordan han og trener Leif Olav Alsnes har jobbet denne sesongen med å utligne forskjellene mellom det som forklares å være det «beste og det nest beste beinet» for Warholm.

I tillegg til ulik testing av stegmønstre. Altså hvor mange steg Warholm skal bruke mellom hver hekk.

– Har dere nå landet på hva som vil være det optimale i OL, og kan dere avsløre hva det er?

– Vi har landet på det, men det er ikke så fristende å avsløre det med det første. For nordmenn er det greit å vite, men hvis noen finner på å oversette dette, så vil vi gjerne ha planene for oss selv, sier Warholm på spørsmålet fra NRK.

– Men det blir en variant man har sett før. Vi vet bare ikke hvilken. Vi tror vi har en god variant, sier han.

Finalen i 400 meter hekk er neste fredag. Først må Warholm også gjennom en semifinale onsdag.