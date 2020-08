Warholm gjør takisk grep

Karsten Warholm har valgt bane åtte, altså den ytterste banen, når han kl 16.03 søndag ettermiddag skal jage Kevin Youngs verdensrekord (46,78) i Diamond League-stevnet i Stockholm. Warholm løper normalt i bane sju.



– Han bytter nok bane primært for å få bedre skjerming mot en eventuell vind, og dessuten blir svingene litt mindre krappe. Et kalkulert og smart grep, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.



Olympiastadion i Stockholm er vindutsatt. Søndag er det meldt at det skal blåse rundt fem meter i sekundet, noe som kan spolere muligheten for de aller beste tidene.