Warholm har åpnet sesongen formidabelt. I mars tangerte han europarekorden da han tok gull i innendørs-EM på 400 meter flatt.

Utendørs har han åpnet med to strake Diamond League-seirer på 400 meter hekk – først i Stockholm, så på Bislett.

I den suverene seieren på Bislett forrige torsdag satte han dessuten europarekord med 47,33.

Suksessen gir seg utslag på den offisielle verdensrankingen Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) innførte i fjor.

Nøyaktig 100 dager før VM i Doha rangeres Warholm som verdens sjette beste mannlige friidrettsutøver.

– Det føler jeg egentlig er meget kult, skriver Warholm i en sms til NRK.

– Velger å la det bety noe

På rankingen for 400 meter hekk er Warholm på en andreplass, bak Abderrahman Samba.

Men IAAF legger også epler, granater og granatepler i samme bolle, rører rundt og kommer ut med ei eksplosiv liste over verdens beste friidrettsutøvere uansett om de løper, hopper eller kaster. Der er altså Karsten Warholm helt oppe på en sjetteplass på den nye rankingen som ble offentliggjort onsdag kveld.

Rankingen er basert både på resultater (tid, lengde, høyde) og plasseringer. Poengene avhenger også av statusen på konkurransen.

De fem utøverne Warholm ham på lista er Eliud Kipchoge fra Kenya (maraton), Noah Lyles fra USA (100 og 200 meter), Abderrahman Samba fra Qatar (400 meter hekk), Sergej Sjubenkov fra Russland (110 meter hekk) og Christian Coleman fra USA (100 meter)

På forrige ukes ranking var han nummer ti.

– Jeg prøver å ta med meg alt som er positivt. Så siden jeg er høyt oppe, så velger jeg å la det bety nor for meg. Hadde jeg vært langt nede hadde jeg nok falt for fristelsen til å bagatellisere det, sier Warholm humoristisk til NRK.

Jakob Ingebrigtsen er nest beste nordmann på rankingen, på en 99.-plass.

EUROPAREKORD: Slik var Warholms superløp på Bislett. Du trenger javascript for å se video. EUROPAREKORD: Slik var Warholms superløp på Bislett.

Hoen: – Veldig imponerende

Verdensrankingen, som oppdateres hver uke, er primært innført som et kvalifiseringssystem til framtidige mesterskap.

– Warholms plassering er imponerende, og sier mye om hvor stabil han har vært, sier Steinar Hoen, den tidligere europamesteren i høyde som er stevnesjef for Bislett Games.

Han mener verdensrankingen kommer til å få mer og mer oppmerksomhet i årene framover.

– Vi ser det allerede i de store vinteridrettene at verdenscupen er det mange utøvere setter høyest. Den viser hvem som er best over tid. I golf og tennis betyr verdensrankingen alt. På samme kan det bli med verdensrankingen i friidrett, sier Hoen til NRK.

Verdensrankingen for kvinner toppes av Beatrice Chepkoech fra Kenya (3000 meter hinder) foran Caster Semenya fra Kenya (800 meter) og Marija Lasitskene fra Russland (høyde).

Beste norske kvinne er hinderløperen Karoline Bjerkeli Grøvdal på en 290.-plass.