– Da folk fikk høre at jeg skulle løpe 400 meter flatt, begynte jeg å få meldinger fra folk som sier «slå verdensrekorden», forteller Warholm på onsdagens pressekonferanse i Lausanne.

Torsdag kveld gjør han sitt første løp etter OL-gull og en sensasjonell verdensrekord på 400 meter hekk i Tokyo.

I Sveits er det 400 meter flatt han skal løpe. Den distansen har han egentlig ikke prøvd seg skikkelig på siden EM i Berlin.

Med den enorme forbedringen han har hatt i sin hovedøvelse, er det forventet at hans fire år gamle norske rekord på 44,87 kommer til å ryke. Warholm har heller ikke lagt skjul på at det kan være realistisk å slå den 34 år gamle europarekorden på 44,33, tilhørende Thomas Schönlebe.

Men folk forventer altså mer enn som så. De ber ham gå for Wayde van Niekerks verdensrekord på 43,03.

STJERNE: Karsten Warholm er kanskje den største snakkisen i friidrettsverden etter sin fenomenale verdensrekord i Tokyo. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

– Ikke matematikk

– Det er forferdelig høye forventninger, erkjenner Warholm, som understreker at det ikke er enkeltstående meldinger det er snakk om.

– Det er litt for mange, egentlig. Hvis jeg er ett sekund bak verdensrekorden, så vil jeg fortsatt være veldig fornøyd. Jeg håper jeg ikke skuffer mange med å løpe det jeg anser som en bra tid, men som sikker er langt fra deres forventninger, sier mannen som har vunnet alt som vinnes kan på 400 meter hekk.

Samtidig forstår Warholm at forventningene er høye. Han legger ikke skjul på at potensialet på en like god dag som under OL i Tokyo er «godt nede på 43-tallet».

– Ut fra ren matematikk så er det veldig mange som har et poeng, men løping er ikke ren matematikk. Hva potensialet kan være og hva man nødvendigvis er kapabel til etter OL, er nok to forskjellige ting, fastslår han.

Den lille forbannelsen

Warholm påpeker selv at man antar at alle som løper 400 meter hekk kan løpe minst to og et halvt sekund raskere uten å måtte passere ti hekker. Trekker man to og et halvt sekund fra hans verdensrekord 45,94, er man nede på 43,44.

– Hvordan oppleves det at uansett hva du gjør, så forventes det stadig mer?

– Dette er den lille forbannelsen med å være idrettsutøver, at det alltid blir forlangt mer.

SPRENGTE GRENSE: Karsten Warholm ble den første i historien under 46 blank på 400 meter hekk da han tok gull i Tokyo. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Da han satte verdensrekord på 400 meter hekk for første gang, under Bislett Games, fortalte han at alt snakke om å bryte verdensrekorden nærmest hadde blitt til en mental barriere.

– Jeg har på en måte tatt meg selv tilbake i det sporte som jeg var litt lei av, sier han selvironisk.

Så erkjenner han at det ikke bare er negativt at folk forventer mye.

– I retrospekt ser jeg også verdien av at man alltid har noe man tenker på og prøver å strekke seg etter. Jeg tror på en måte også at da den verdensrekorden forsvant, var det også litt: Hva er det neste?

Mener Warholm kunne vunnet i OL

Verdensrekord på 400 meter flatt kan etter hvert dukke opp som «det neste». Den ligger der og venter på at noen skal bli den første gjennom tidene under 43 blank.

– Jeg skal ikke ta på meg at det at det nødvendigvis er jeg som skal gjøre det. Jeg er først og fremst en 400 meter hekk-løper, med det det innebærer. Men jeg kommer til å ta på utfordringa med tanke på å løpe 400 meter flatt mer. Jeg har nok en liten vei igjen før jeg når 43-blank, sier han.

TROR PÅ WARHOLM: Jann Post (t.h.) spår europarekord i Lausanne. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

NRKs friidrettskommentator Jann Post mener Warholm kan bryte den grensa, på samme måte som han brøt 46-grensa i hekk.

– Hvis han bestemmer seg for å satse på flatløping, kan han selvfølgelig slå verdensrekorden med tid og stunder, og da kan han også bryte 43-grensa. Men det vil kreve en sånn anledning som i Tokyo, der alt ligger til rette, påpeker Post.

– Hvordan vurderer du Warholms potensial nå?

– Jeg er rimelig sikker på at han hadde blitt olympisk mester på 400 meter flatt hvis han hadde prioritert den øvelsen og hatt den samme dagen som da han vant OL-gull på 400 meter hekk. Men at han skal holde samme fysiske nivå nå, blir å forlange for mye. Han har gode muligheter på europarekord og kan komme under 44. Men å vente noe mer enn det, blir for storforlangende, sier kommentatoren.

Møter ikke mesteren

Vinnertiden i OL var for øvrig 43,85. I torsdagens løp hadde Warholm håpet å møte OL-mester Steven Gardiner. Gardiner velger i stedet å løpe 200 meter i Lausanne.

400 meter flatt er faktisk ikke engang med på det offisielle programmet i Diamond League-stevnet. Løpet er satt opp etter ønske fra Warholm selv, og starter før den internasjonale TV-sendingen starter – kl. 19.56. NRK sender imidlertid løpet direkte.

Og Karsten Warholm lover at det fortsatt er bensin på tanken.

– Jeg hadde ikke kommet hit hvis jeg ikke følte at jeg kunne løpe fort, konstaterer han.