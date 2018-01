Warholm fikk utøvernes pris

– Hvis jeg ser litt rørt ut nå så... Jeg måtte skjære løk i pausen. Det regner litt her også. Men hvor skal man starte? Å få en pris fra alle de i Norge som jobber like hardt som meg, kanskje også hardere, det er selvfølgelig ekstra stas for de vet hva som ligger bak. Dette betyr mye for meg, sier Karsten Warhom etter å ha fått utøvernes pris.