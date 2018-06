Benjamin ble klokket inn på imponerende 47,02 i NCAA-mesterskapet i Eugene natt til lørdag.

Det er tangering av Edwin Moses' gamle verdensrekord, og den nest beste tiden på 400 meter hekk noen gang.

Verdensrekorden på 46,78 ble satt av Kevin Young under OL i Barcelona i 1992.

– WOW! Nest raskest i historien, og det på våt bane, utbrøt ESPNs kommentator.

Iuel: – Han er en maskin

Benjamin er bare 20 år gammel og er andreårsstudent ved USC i Los Angeles.

– Det er helt utrolig og jeg er veldig fornøyd. Jeg tror det er i ferd med å synke inn, men jeg mer jeg løper distansen jo bedre går det, så jeg tror jeg kan løpe litt fortere også, forteller han til friidrettskanalen Flo Track etter løpet.

Den norske hekkeløperen Amalie Iuel studerte også ved USC, og for henne var ikke Benjamins supertid like overraskende.

SKRYTER AV TALENT: Amalie Iuel. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Han er en maskin! Jeg har fulgt ham nøye hele sesongen og sett den fine utviklingen hans. Han har et enormt flott løpesteg, og får hele løpet til å se lett ut. Det blir en fornøyelse å følge ham videre, sier Iuel til NRK.

Benjamin kommer fra Mount Vernon i New York, og har drevet med hekkeløp i flere år. Friidrettstalentet gikk første året ved UCLA, Los Angeles' andre store universitet, før han byttet til USC i år.

Nattens tid var både personlig rekord for Benjamin, collegerekord og stevnerekord.

– Jeg forsøker fortsatt å perfeksjonere løpet mitt, og alle løp jeg stiller løper jeg annerledes. Det er fortsatt en prosess, men jeg vet jeg kan ta verdensrekorden. Jeg løper jo superfort i dag, så vi får se hva som skjer. Folk vil jo huske denne tiden, sier Benjamin, som også løper andre distanser for skolen og i NCAA-mesterskapet.

Ny rival ønskes velkommen

Benjamins superløp betyr at nye rivaler popper opp, én etter én, for Karsten Warholm. I fjor satte den norske 22-åringen de gamle stjernene ettertrykkelig på plass da han ble verdensmester på 400 meter hekk i London.

Denne sesongen har Warholm fortsatt sin utvikling, og i Roma 31. august løp han for første gang under 48 sekunder. Den nye norgesrekorden er på 47,82.

VERDENSMESTER: Karsten Warholm hamlet opp med de gamle stjernene i VM i fjor. Nå dukker det opp nye rivaler. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I samme løp leverte Abderrahman Samba fra Qatar 47,48.

Nå har altså Rai Benjamin høynet lista til 47,02.

– Før trodde jeg 48-tallet ville gjøre det, men dette året er det blitt satt en ny standard med blant annet Samba. Sporten utvikles raskt, så det blir spennende frem mot neste VM og Tokyo i 2022, mener Rai Benjamin.

– For grenen er det helt fantastisk at det dukker opp slike utøvere. Jeg sa i fjor at man må forvente det, og vi ønsker alle dopfrie konkurrenter velkomne, sier Warholms trener, Leif Olav Alnes, til NRK.