I rundt en halvtime ruslet hekkeløperen rundt banen etter å ha løpt tidenes raskeste 400 meter hekk. Han vinket, smilte, klemte noen og tok selfier med mange av de 5000 tilskuerne som hadde fått slippe inn. Ikke et helt vanlig syn etter 15 måneder med pandemi.

– Ja, jeg er glad jeg er vaksinert. Det er det som er litt skummelt med sånne situasjoner at man blir litt overivrig og gjør ting man helst ikke burde, så det burde jeg nok ikke gjort sett i retrospekt. Men det er en sånn opplevelse som gjør at man tar av. Det er helt sinnssykt, innrømmer 25-åringen overfor NRK.

Siden Norge stengte ned i mars i fjor, har Warholm levd ekstremt forsiktig. Han har knapt reist utenfor landets grenser, i motsetning til mange av konkurrentene. Og når de har tatt turen har trener Leif Olav Alnes gjerne vasket ned hele leiligheten de bor i både før og underveis. I tillegg har de reist med privatfly, eller leid bobil. De har hatt med mat og generelt holdt seg unna alle mennesker.

BLINKSKUDD: Karsten Warholm sammen med Rune Tribune og vikinghjelmen han fikk da han ble verdensmester i 2017. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tror treneren reagerer

Treneren har blitt omtalt som han som alltid har stålkontroll på smittevern. Warholm tror derfor ikke Alnes er videre imponert over hans feiring.

– Godtar han det, tror du?

– Egentlig ikke, ha-ha. Leif Olav er rett bak Nakstad (assisterende direktør i helsedirektoratet journ.anm.) når det gjelder smittevernet, og han tar det veldig alvorlig. Det har jeg gjort hittil også. Vi har vært veldig tålmodige og ventet jo helt til 1. juli med å løpe 400 meter hekk. Jeg har sett på alle konkurrentene mine hamre inn gode tider. Endelig var det min tur. Det var skikkelig gøy, forklarer Warholm.

På Bislett måtte man ha grønt koronapass for å slippe inn. Alle ble sjekket ved inngangene. Det gjør at Alnes tar det hele med større ro enn eleven trodde.

– Vi er jo en kohort, og vaksinert, så jeg tror kanskje det skal gå bra, sier han med et smil.

– Ekstremt rørende

Det var tydelig at han var glad. Lettet også. Men tårene kom ikke. Han smiler bare av spørsmålet.

– Det er ikke en prestasjon man må være lei seg over, hehe. Det holdt på å skje, men jeg prøver å ta meg i det og si at det holder å nyte øyeblikket. Selvfølgelig er det ekstremt rørende og stort. Det er et øyeblikk man har tenkt masse på, og endelig satt det, beskriver Warholm.

KOHORT: Karsten Warholm gratuleres av kjæresten Oda Djupvik. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Men mange av de rundt ham så emosjonelle ut, blant annet moren og manageren Kristine Haddal.

– Bra. Mamma har gjort en fantastisk innsats, Leif, Ståle som satte meg i kontakt med Leif i 2015, venner og familie. Det er en laginnsats, og stort å hale inn, ikke minst å sette det her på hjemmebane er fantastisk, sier den ferske verdensrekordholderen.