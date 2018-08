Warholm-feber i EM-byen: – En av de største her

– Det er veldig spesielt og gøy at vi nå har norske utøvere som blir lagt merke til og respektert overalt. Det er gøy å være norsk her, sier Svein Arne Hansen, nordmannen som er president for det internasjonale friidrettsforbundet.

Det er ikke mange år siden media skrev om hvordan norsk friidrett så ut til å ligge helt brakk, nesten uten profiler eller utøvere som var i stand til å hevde seg i mesterskap.

Hansen og Warholm i samtale etter pressekonferanse i Berlin. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Nå er situasjonen snudd helt på hodet:

I EM-byen Berlin er det norske utøvere som i stor grad brukes som trekkplaster for mesterskapet, som starter med diverse innledende heat mandag.

– Blir større og større

Verdensmester Karsten Warholm pryder flere forskjellige plakater, og blant annet henger det en stor plakat av ham i Donald Duck-versjon utenfor konkurransearenaen. Warholm ble nemlig - av alle ting - portrettert og fikk en egen historie i tyske Donald Duck denne måneden.

Donald-versjonen av ham ser slik ut:

Warholm portrettert som Donald Duck-figur er noe av det første som møter publikum som skal inn på EM-arenaen i Berlin.

Hekkeløperen, som starter sitt EM tirsdag, var også valgt ut som en av fem utøvere som fikk være med på EM-arrangørens internasjonale pressekonferanse søndag, noe som er regnet som en liten ære. Der var det i tillegg nordmannen som fikk desidert flest spørsmål.

En britisk journalist lurte blant annet på om Warholm hadde planer om å ta over stjernestatusen til Usain Bolt...

- Han er høflig og korrekt, sier friidrettspresident Svein Arne Hansen på spørsmål om hvorfor Karsten Warholm er blitt såpass populær hos utenlandsk media. Foto: Yasmin Sunde Hoel

– Karsten er blitt kjent som «The Viking», sier Hansen, og sikter til da Warholm vant VM i fjor og feiret med vikinghjelm på hodet.

– Han er blitt lagt merke til, særlig etter skrik-manøveren. Her i EM er han en av de største stjernene. Han har en status som bare blir større og større, og det er veldig flott at vi har en slik representant for Norge, sier friidrettspresidenten.

I tillegg har naturlig nok brødreduellen mellom de tre Ingebrigtsen-søskenene vakt oppsikt også utover de norske landegrensene. Brødrene skal løpe mot hverandre på både 1500 og 5000 meter.

– Det er det samme med dem. De er jo helt unike i idrettshistorien. Jeg tror vi kommer til å få et enormt norsk mesterskap, sier Hansen.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen er alle medaljekandidater på 1500 og 5000 meter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Aldri vært større interesse for Norge

Warholm bare flirer når han blir spurt om hvordan det er å få mye oppmerksomhet. Litt brydd må han medgi at han i grunn stortrives med det.

– Man får tro det er fordi man har prestert bra, sier han og smiler.

Warholm er med på flere av plakatene som er hengt opp i EM-byen.

Han begynner også å bli vant til å gjøre de internasjonale pressekonferansene for arrangørene.

22-åringen har nemlig blitt valgt ut til dette også i de fleste Diamond League-stevnene han har deltatt på denne sesongen.

– Jeg har fått muligheten til det siden det gikk så bra i fjor. Det er internasjonale pressekonferanser, og norsk media er også til stede. Jeg har gjort meg mange gode erfaringer og synes det går bra å balansere det hele. Og så synes jeg det er hyggelig å møte nye folk og snakke litt, være på TV og sånn, he-he, sier den regjerende verdensmesteren.

Både den ubestridte diskos-dronningen Sandra Perkovic og 400 meter-mester Matthem Hudson-Smith havnet i skyggen av Warholm da de møtte journalister fra hele Europa. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Stor interesse nå - men kritikk i 2014

Norge har hatt sine friidretts-profiler tidligere også, men Hansen sier han aldri har opplevd en så stor interesse for Norge som nå.

– Det er mange som er veldig interessert i hva som gjøres i Norge for å ha fått til denne flotte fremgangen. Det er hardt arbeid i klubbene, først og fremst. Jeg har vært med i 50 år, og vi har hatt noen perioder før også der media har vært virkelig interessert, men nå er det nesten på topp. Det er så mye media nå også, med sosiale medier og alt, og så er det jo veldig spennende å følge Norge nå, fastslår friidrettspresidenten.

Warholm husker godt da nivået på norsk friidrett var noe annerledes. Som 18-åring fikk han være med som læregutt under EM i Zürich for fire år siden.

Karsten Warholm fikk prøve seg på 400 meter under EM i 2014. Her har han akkurat røket ut. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter dette mesterskapet ble den norske innsatsen kritisert, ettersom storparten av nordmennene røk ut allerede i forsøkene - Warholm inkludert.

Lyspunktet var Henrik Ingebrigtsens sølvmedalje på 1500 meter, men daværende sportssjef i friidrettsforbundet, Ronny Nilsen, måtte medgi at EM totalt sett ikke hadde vært godt nok.

Warholm: – Interessant å se tilbake

Men i årene etterpå har det gått mye bedre. Ikke bare på grunn av Warholm og Ingebrigtsen-brødrene, for Norge har medaljehåp i enda flere øvelser i årets EM - noe du kan lese mer om her.

– Nå er første gang vi går inn i et mesterskap hvor Norge er en av de nasjonene det blir snakket mest om. Det synes jeg er veldig inspirerende å være en del av, sier Warholm.

Det meste er annerledes også for ham selv. Nå er han soleklar favoritt på 400 meter hekk, og det kan bli to medaljer dersom han gjennomfører planen om å også løpe 400 meter flatt.

– Det er interessant å se tilbake. I mitt første mesterskap i 2014 hadde jeg bare prestert på et nivå som tilsa at jeg ikke kunne komme meg videre fra forsøket, og det gjorde jeg heller ikke. Men det er slike erfaringer som er fine å ha. Jeg kjente litt på stemningen, følte på nivået og det å ryke ut tidlig. Det lærte jeg at jeg aldri vil gjøre igjen, forteller Warholm.

– Etterpå tok jeg motet til meg og flyttet til Oslo for å trene, og tok etter hvert nivået. Det er den største forskjellen. Nå har jeg også mer selvtillit i form av bedre resultat i bagasjen, og det er fint å ha, konkluderer han.