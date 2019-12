Adressa: RBK med ny sportslig leder

Mikael Dorsin er enig med Rosenborg om å ta over som sportslig leder, det melder Adressa. Avisen erfarer at den tidligere Rosenborg-spilleren tar over jobben som Stig Inge Bjørnebye trakk seg fra i november. – Jeg har ingen kommentarer til dette akkurat nå, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Svensken har totalt 402 kamper for Rosenborg og har vunnet fem seriemesterskap med klubben fra Trøndelag. Dorsin vil ta over jobben Bjørnebye hadde i fem år.