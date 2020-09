Warholm får sjelden tilskuerhjelp

– Etterlyser heltehistorier

– Vi etterlyser store helter i idrettsbevegelsen som står fram med historier som kan danne grunnlag for veien videre. Vi vil ha idoler som sier at de har hørt på rasisme i 30 år, men som nå sier at det er nok, sa utvalgsmedlem Yngvar Andersen da en ny rapport om rasisme i idretten ble lagt frem i dag. Rapporten «Rasisme i idretten» ble overlevert kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll av utvalget som har bestått av leder Marco Elsafadi, Ezinne Okparaebo og Yngvar Andersen.