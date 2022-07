Warholm enkelt videre til VM-semifinalen: – Full kontroll

Iran-reiser stoppet Xavi – måtte droppe Barcelonas fly til USA

Barcelona-trener Xavi ble stanset fra å reise med egen tropp til USA lørdag. Årsaken var at han ikke hadde grundig nok dokumentasjon om tidligere Iran-besøk og han fikk visumet trukket tilbake.

Barcelona tok med seg en 28-mannstropp til USA for å fortsette sesongoppkjøringen, men hovedtrener Xavi ble værende igjen på bakken i Spania.

I en uttalelse fra klubben ble det sagt at spanjolen ikke reiste til planlagt tid «av administrative og passmessige årsaker». Men ifølge spanske medier, blant annet AS, skal problemet være at Xavi har vært i Iran tre ganger i løpet av de siste tre årene.

Xavi var trener for Al Sadd i Qatar før han kom tilbake til Camp Nou. Tre ganger reiste han til Iran for å lede laget i den asiatiske mesterligakvalifiseringen.

Iran er et av landene som er på en såkalt «svarteliste» hos USA, og man kan derfor bli nektet innreise uten god nok dokumentasjon på hvorfor man har oppholdt seg der.

Det er ventet at Xavi slutter seg til Barcelona-troppen i løpet av noen dager. (NTB)