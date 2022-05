Warholm endrer planen – sesongåpner i Marokko

Bodø/Glimt anker Knutsens Uefa-utestengelse

Bodø/Glimt har bestemt seg for å anke karantenen trener Kjetil Knutsen ble ilagt av Det europeiske fotballforbundets etter conferenceligakampen mot Roma.

Det bekrefter daglig leder Frode Thomassen overfor Avisa Nordland mandag.

Både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos ble utestengt etter bråket på Aspmyra.

– Vi mener Kjetil ikke skal ha noen sanksjoner, og vi er uenig i at de to skal likebehandles. Han får samme type sanksjon som Nuno Santos og vi opplever at rett skal være rett, sier Thomassen til lokalavisen. (NTB)