Warholm dropper NM

Trener Leif Olav Alnes bekrefter fredag ettermiddag overfor NRK at Karsten Warholm likevel ikke stiller til start på 400 meter flatt i friidretts-NM i Kristiansand.

Årsaken er utladningen i Diamond League-finalen torsdag kveld, der han med en klar seier tok sin andre strake diamant.

– Vi har gjort alt vi kan for å få ham klar til start, men det er rett og slett ikke mulig. Hjertet sier ja, men det ville stride mot all sunn fornuft å stille til start, sier Alnes til NRK.

Warholm kommer likevel til å være til stede under øvelsene fredag ettermiddag, og reiser til Berlin lørdag for å løpe 400 meter hekk i et stevne søndag.

Planen er at treningspartner Amalie Iuel, som satte norsk rekord i Zürich torsdag, stiller til start på 400 meter i NM fredag kveld.