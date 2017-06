Kl 16.03: Se Warholm direkte på 400 m hekk fra Stockholm her

– Det er fordi jeg jeg holder høyest nivå på 400 meter hekk, er Karsten Warholms enkle forklaring på vrakingen av distansen han satte norsk rekord på forrige helg.

– Det er liten tvil om hva jeg går for, det er hekk. Det er absolutt det jeg har jobbet mest med så det ville vært en skam overfor alt arbeidet vi har lagt ned å droppe den, sier Warholm selv.

Men forrige lørdag viste den tidligere tikjemperen at han også holder et høyt nivå på 400 meter uten hekker. Etter ny norsk rekord og 44,87 på distansen han ikke satser på, var det liten tvil om at han er et talent også der.

Og torsdag fikk vi nok et bevis på dét: Vinnertiden (44,95) på 400-meteren under Bislett Games var svakere enn løpet til Warholm på lørdag.

– Men han bør løpe 400 meter hekk for det er der han kan være med å dominere i ti år, sier Bislett Games-sjef Steinar Hoen.

WARHOLM-FAN: Bislett Games-sjef Steinar Hoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sidesprang

Dét var derimot ingen selvfølge for bare ti måneder siden. Under Rio-OL i august var Karsten Warholm fast bestemt på at han skulle satse på tikamp - selv om han tok seg til OL-semifinalen på 400 meter hekk.

– Det med 400 meter hekk er bare et sidesprang, sa Warholm til NRK før mesterskapet.

Etter den sterke prestasjonen i OL var NRK-ekspert Vebjørn Rodal kritisk til valget.

– Nå må han droppe den tikamp-satsingen sin, sa Rodal da.

OL-vinneren: – Et stort talent

Nå har Warholm altså gjort helomvending og utelukker alt annet enn hekkedistansen.

Under Bislett Games slo han blant andre den regjerende OL-mesteren Kerron Clement (31) fra USA.

– Han er et stort talent og har en lys fremtid foran seg, sier Clement til NRK om sin ti år yngre norske konkurrent.

Skal Warholm klare å dominere hekkedistansen det neste tiåret må han løpe under 48 sekunder. Skulle han ha etablert seg i toppen på 400 meter flatt måtte han ha løpt seg ned til 43-tallet. Dét tror Hoen ville blitt for tøft.

– Han kan løpe på 47 blank å vinne VM og OL fremover, men han kan ikke løpe på 43 blank, sier Steinar Hoen.

I august tok Kerron Clement OL-gull på 400 meter hekk på 47,73. Bronsen ble tatt på tiden 47,92. Warholm må altså trolig sette enda en personlig rekord for å kunne kjempe om VM-medaljer om to måneder - på 400 meter hekk.