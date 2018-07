– De har bare et bitte lite innendørsanlegg og når et par hundre utøvere skal inn der så vet jeg av erfaring at det blir totalt kaos, sier Warholms trener Leif Olav Alnes.

NRK møter han og Warholm i parkeringskjelleren under hotellet i Diamond League-byen Lausanne. Her forbereder de seg på det som fort kan bli et scenario før løpet torsdag:

Det er meldt regn og alle må da varme opp inne. For å slippe trengselen har Warholm med seg fire hjemmelagde hekker. Regner det torsdag tar de med seg hekkene ned i parkeringsgarasjen under hotellet og varmer opp der.

– Det er fint å ha en back up, sier Warholm.

– Det er selvsagt ikke ideelt, men oppvarmingsforholdene på stadion her er da heller ikke veldig gode, sier trener Alnes.

Men de har gode erfaringer med dette.

– Vi gjorde noe lignende under VM i London, sier Warholm.

Da varmet han opp i en egen korrider og da ble det gull i pøsende regnvær.

Mentalt overtak

Torsdag kveld skal han måle krefter mot sin overmann på 400 meter hekk - Abderrahman Samba - for aller siste gang denne sesongen. Samba røpte nemlig onsdag at han ikke stiller til start i Diamond League-finalen senere i år siden den krasjer med asiamesterskapet.

Men nordmannen er klar til å gripe muligheten torsdag.

– Det gir meg selvfølgelig et mentalt overtak at vi alltid prøver å finne den beste måten å løse ting på, sier Warholm og tenker på hvordan de løser problemet med et trangt oppvarmingsområde.

– Ikke ideelt

PARKERINGSGARASJE: Slik ser det ut når Karsten Warholm varmer opp med hjemmelagde hekker i en parkeringsgarasje Lausanne. Trener Leif Olav Alnes følger med. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

De fire hekkene, konstruert av trener Alnes, er spinkle, men gjør nytten sin. Mens NRK er på besøk plasserer Alnes hekkene etter hverandre med kort avstand imellom. Warholm manøvrer seg elegant over med små hink.

Han tester hvordan det vil bli å varme opp i parkeringsgarasjen før konkurransen.

Nordmannens «hemmelige» våpen er alltid med i bagasjen til treneren, men brukes kun når været er for dårlig til å varme opp ute og innendørsforholdene ikke er optimale.

Trener Alnes er glad de slipper å gjøre dette for ofte.

– Håper dere på regn og innendørs oppvarming igjen, eller vil dere helst ha ordentlige forhold, Alnes?

– Jeg tenker at dette er en utendørssport, og at vi må leve med de forholdene vi får. Så er kunsten å gjøre det beste ut av det uansett.