Warholm beklager rivalens avgjørelse: – Jeg synes det er synd

– Tiden er veldig knapp. Jeg må reise til Tokyo om tre uker, så vi valgte å ikke dra til Europa, sier Benjamin til nyhetsbyrået Reuters.

Dermed blir det ingen superduell mellom Karsten Warholm og Rai Benjamin på 400 meter hekk i Monaco 9. juli. Warholm og Benjamin er de to store favorittene på distansen under OL i Tokyo.

Rivalene har ikke møttes siden VM-finalen i Doha i 2019.

– Jeg kan bare si at jeg synes det er synd. Jeg hadde gledet meg til å løpe mot ham, skriver Warholm i en melding til NRK.

Benjamin slo Warholms pers

Warholm vant den nevnte VM-finalen, der Benjamin tok sølv. Like før VM ble utfallet det samme i Diamond League-finalen i Zürich.

KOMMER IKKE: Rai Benjamin blir ikke å se på samme startstrek som Karsten Warholm i Monaco. Foto: Steph Chambers / AFP

Faktisk har Warholm aldri blitt slått av Benjamin i samløp. Strengt tatt har ikke Warholm blitt slått av noen på 400 meter hekk siden han ble nummer tre i kontinentalcupen i Ostrava 8. september 2018.

26. juni vant imidlertid Benjamin det amerikanske OL-uttaket på 46,83, raskere enn Warholm noen gang hadde løpt.

Warholm svarte med verdensrekord

Men nordmannen slo kraftig tilbake med 46,70 og ny verdensrekord på Bislett torsdag kveld.

Benjamin skulle etter planen også løpe i Budapest på sin Europa-tur. Men etter en ny diskusjon med sine trenere, konkluderte han med at det beste for OL-formen var å bli hjemme i USA for å trene.

REKORDLØPET: Så fort har ingen andre enn Karsten Warholm løpt 400 meter hekk.

– Synes synd på de amerikanske

NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic har stor forståelse for valget Benjamin har tatt. Hun påpeker at det ikke er optimalt for idrettsutøvere å reise langt, og særlig over tidssoner.

Hun mener dermed at en tur til Europa så tett på OL kunne kostet mer enn det hadde smakt for amerikaneren i form av både tapt trening og restitusjon.

– Nå har han sett hvor fort Karsten løper, og da kan det vær greit å spare det lille kruttet. Jeg tror det er fornuftig i hans situasjon, sier Vukicevic, og påpeker at han på grunn av jetlag kanskje ikke engang ville vært i stand til å være i toppform i Monaco.

FORSTÅR BENJAMIN: Christina Vukicevic har selv erfart hva det koster å reise langt over tidssoner. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Som tidligere hekkeløper vet Vukicevic av erfaring hvor krevende det er for idrettsutøvere å flytte seg over tidssoner.

– Jeg synes faktisk av og til litt synd på de amerikanske, ettersom de fleste store stevnene er i Europa. Det er en fordel for oss europeere, konstaterer hun.

Sammenligner med Bolt

– Det er jo ikke akkurat sånn at Warholm reiser verden rundt for å konkurrere hele tiden heller, påpeker Vukicevic.

Akkurat det har hun helt rett i. VM i Doha er faktisk den eneste konkurransen Warholm har deltatt i utenfor Europa.

Selv om Vukicevic forstår Benjamin, forstår hun også at Warholm synes det er synd at rivalen ikke kommer til Monaco.

– Vi ønsker jo den duellen, og det hadde sikkert gøy for Karsten å møte ham. Men nå bygges det opp enda mer spenning før OL. Det er jo ikke første gang at de største stjernene ikke møtes før mesterskap. Usain Bolt brukte heller ikke å konkurrere mot sine største rivaler før mesterskapene.