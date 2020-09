NRK sender friidrettsstevnet Ostrava Golden Spike tirsdag kveld. Der deltar både Karsten Warholm på 400 meter hekk og Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter.

Men enn så lenge er det ikke bekreftet hvilke tidspunkter de løper på. Kvelden før løpet jobber nemlig arrangørene fortsatt med å spikre noen endringer. Det skjer etter ønske fra Warholm, bekrefter stevneansvarlig Alfons Juck overfor NRK.

– Vi snakket med Warholm og treneren, som har vært på stadion og trent i ettermiddag. Det blir litt kaldere utover kvelden tirsdag, og derfor prøver vi å legge 400 meter hekk litt tidligere i programmet enn planlagt, sier Juck.

Det er ikke det eneste arrangørene gjør for at Warholm skal løpe fort. Søndag ble han hentet fra Norge i privatfly.

Bare Bolt og Warholm

– Den eneste vi har hentet hit i privatfly tidligere, er Usain Bolt. Han ble alltid hentet på denne måten. Vi er ikke en arrangør med mye penger. Så dette er et tilbud kun de aller største stjernene får, sier Juck, som opplyser at Warholm også har fått samme hotellrom som Bolt har bodd på de gangene han har vært i Ostrava.

DEN STØRSTE: Tidenes raskeste mann, Usain Bolt, var en populær mann også i Ostrava. Foto: MICHAL CIZEK / Afp

– Å havne i samme bås som Usain Bolt, må han ta som et stort kompliment. Større stjerne har ikke friidretten hatt, og man er på leting etter erstatteren. At de mener Warholm levere så mye på og utenfor banen, sier mye, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Det ligger et visst press på en utøver som får et så skreddersydd opplegg?

– Det blir ikke noe mindre press av det, men det tror jeg faktisk utelukkende er positivt. Det har vært en spesiell sesong med lite publikum og få viktige løp, så et sånt press kan være akkurat det Warholm trenger, sier Post.

Arrangørene i Tsjekkia har for øvrig også fått tillatelse til å slippe inn 5000 friidrettsfans. Forutsetningen er at arenaen deles opp i ti soner.

– Det store kan skje

Arrangørene håper naturligvis Warholm skal betale tilbake ved å slå Kevin Youngs verdensrekord på 46,78, som har stått siden OL i 1992. Ingen har vært nærmere enn det Karsten Warholm var i Stockholm 23. august. I ruskete vær og med en lurvete passering av siste hekk, løp nordmannen inn til 46,87.

– Vi håper selvfølgelig på det beste, men vi legger ikke for mye press på ham. Vi er en erfaren arrangør som vet at man ikke bare kan bestille verdensrekorder. Vi kan bare legge forholdene best mulig til rette, sier Alfons Juck.

NRK snakket med Karsten Warholm da han var på vei til flyet søndag formiddag. Han legger ikke skjul på at ambisjonene er høye.

– Når du leverer konsekvent bra, kan det store skje før eller senere. Men det vet du ikke, påpeker gang.

TIDENES NEST RASKESTE: Her løper Karsten Warholm 400 meter hekk på 46,87 i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. TIDENES NEST RASKESTE: Her løper Karsten Warholm 400 meter hekk på 46,87 i Stockholm.

Vil ha Ingebrigtsen under 3.30

Også Jakob Ingebrigtsen har arrangørene forhåpninger til, etter at han kom inn på startlista i siste liten.

– Det er et sterkt felt og vi planlegger bra fart. Vi håper han kan bli den første under 3.30 her i Ostrava, sier Juck til NRK.

Jakob Ingebrigtsen har løpt under 3.30 én gang. Det skjedde da han satte europarekord med 3.28,68 i Monaco 14. august.

Sist fredag løp han på 3.30,69 i Brussel.

– Det er langt fra en selvfølge at han kommer under 3.30. Men har han en enda litt bedre dag enn i Brussel, er det klart det er mulig, sier Jann Post.

NRK kommer tilbake med mer informasjon om program og sendetider fra Ostrava Golden Spike