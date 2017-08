Warholm «ødela» Ingebrigtsen-oppladning: – Jeg ristet og svettet

– Jeg må innrømme at jeg sov dårlig i natt. Jeg var så dum at jeg så finalen før jeg skulle legge meg. Jeg ristet og svettet. Det har vært et adrenalinkick helt frem til nå. Virkelig inspirerende å se på, sier Ingebrigtsen til NRK.

Men forsøksheatet på 1500 meter bar ikke preg av en urolig natt for nordmannens del. 24-åringen løp enkelt inn til tredjeplass i sitt heat på tiden 3.38,46.

– Han kommer ikke til å være andpusten når han skal intervjues, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Full kontroll

Og det stemte:

– Det er sånn forsøk skal være. Så lenge det går rundt, er det ikke noe problem. Jeg hadde god kontroll på alle rundt meg og hadde mye å gå på mot slutten, sier Ingebrigtsen.

Sandnes-gutten, som har 3.32,43 som personlig rekord, la seg i midten av feltet fra start, men avanserte og kikket rundt seg mens han kontrollert løp i mål.

– Det føltes som et NM-forsøk der jeg spurtet litt på slutten. Jeg skal ikke si noen om forhåpningene, men det gikk fint i dag. Vi får ta morgendagen nå og eventuelt søndagen om den kommer, sier Ingebrigtsen og presiserer at han ikke vet tiden sin.

– Du løp på 3.38.

– Det var «persen» min for noen år siden. Ting har forandret seg heldigvis. Heldigvis for norsk friidrett er vi bedre. Det har ligget nede for telling for lenge, så det er bra vi jobber hardt og løfter hverandre opp og frem.

Fornøyd familie

Broren Henrik er med til VM som en slags rådgiver for den norske VM-troppen. Han var meget fornøyd med Filips vei til semifinalen.

– Det var lekende lett. Det så ut som han var ute på en liten treningstur. Han så veldig sterk ut. Mot slutten hadde han krefter nok til å se at han var blant de seks beste. Veldig komfortabelt og greit.

– Et taktisk nesten perfekt løp. Et løp med lav risiko. Jeg tror ikke dette var et «all in-løp», men likevel gikk det bra unna, sier pappa Gjert Ingebrigtsen.